Zu Gast bei 80 Job-Ausstellern

Dichtes Gedränge herrschte schon am Eröffnungstag an den Ständen der Aussteller bei der Waldviertler Jobnesse. Die Möglichkeit, sich über Job- und Karrierechancen bei Waldviertler Top-Unternehmen zu informieren, hat man noch am Freitag, 22. September, und am Samstag, 23. September, jeweils von 8 bis 14 Uhr.