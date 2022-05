Sachschaden enstanden Einbruch in Horner HAK: Safe mit Maturafragen nicht geknackt

Lesezeit: 2 Min Thomas Weikertschläger

Der Horner HAK-Direktor Peter Hofbauer zeigt eines der von den Einbrechern beschädigten Türschlösser. Foto: Rupert Kornell

E inen Schock bekam Direktor Peter Hofbauer, als er heute früh (5. Mai) in die Horner HAK kam. Unbekannte sind in der Nacht in die Schule eingestiegen. Am Safe, in dem auch die Angaben zur Zentralmatura in Deutsch aufbewahrt wurden, scheiterten die Täter aber.