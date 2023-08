Sänger-Fest Drosendorf: Sänger für Konzert gesucht

Freuen sich schon auf einen Abend voll Gesang und Musik in Drosendorf: Lorenz Prkna, Jana Haslauer, Elisabeth Ardelt, Obfrau Renate Blazek, Magdalena Prkna (vorne, von links), Stiftskapellmeister Martin Wadsack, Chroleiter Christoph Reiss und der Langauer Bürgermeister und Gitarrist Daniel Mayerhofer (hinten). Foto: privat

D er Gesangsverein Drosendorf will mit einem besonderen Event am 26. August einen kräftigen Impuls für das Singen in der Region liefern. Mitmachen darf dabei übrigens jeder.

Unter dem Titel „Singen mit Nachbarn“ steigt diese Veranstaltung am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr im Droendorfer Pfarrstadl. Laut Christoph Reiss soll dieses Projekt soll ein kräftiger Impuls für das Singen in der werden - und diesen Impuls brauche die Region dringend, so der Leiter des Drosendorfer Gesangsvereins. Mit dabei bei diesem Konzert sind Mitglieder der Chöre aus Drosendorf, Dobersberg, Raabs, Oberhöflein, Zissersdorf, Langau und Kautzen. Im Pfarrstadl soll gemeinsam geprobt werden, es soll Austausch zwischen den Chören stattfinden und dadurch eine neue Bewegung für die gesamte Region entstehen. Das Eintreffen der Sänger erfolgt ab 16 Uhr, nach einer Jause wird von 17 bis 18.15 Uhr geprobt. Um 19 Uhr gibt es dann das Konzert „Singen mit Nachbarn“. Ehe es in die Pause geht, wird der Gesangsverein Drosendorf noch ein kleines Konzert für die Gäste geben. Nach der Pause steht dann „Singen mit Kindern & Jugendlichen“ auf dem Programm. Wer beim Gesamtchor „Singen mit Nachbarn“ mitsingen möchte, kann sich bei Christoph Reiss unter 0664/80 109 5884 melden. Anmeldungen für den Workshop „Singen mit Kindern & Jugendlichen“ sind bei Luzia Gruber unter 0664 920 70 93 möglich.