Geras klingt mit Klassik von Frauen

„Der kulturelle Winterschlaf ist beendet“, begrüßte Prälat Conrad Müller die Besucher zum Auftakt der Konzertreihe „Geras klingt“ am 12. März im Marmorsaal des Stiftes Geras. Die österreichische Cellistin Marlies Guschlbauer und die deutsche Pianinstin Julia Rinderle stellten ein Programm zusammen, das den Weltfrauentag vom 8. März noch einmal in den Mittelpunkt stellen sollte. Sie brachten ausschließlich Werke von Komponistinnen, die es zum Teil schwer hatten, mit ihren Kompositionen in der — zu ihren Lebzeiten noch männerdominierten — Kulturwelt Fuß zu fassen, die als Musikerin oder Pianistin zwar akzeptiert, als Komponistin jedoch ignoriert wurden. Auch die Veröffentlichung eigener Arbeiten unter männlichen Synonymen stand an der Tagesordnung.

Die Beschäftigung mit Werken von weiblichen Komponisten liegt den beiden Musikerinnen, die seit 2020 gemeinsam auf der Bühne stehen, besonders am Herzen. Sonaten von Ethel Smith, Clara Schumann, Henriette Bossmans oder Rita Strohl wurden in Geras mit Hingabe interpretiert. Die unterschiedlichen Tempi wurden leidenschaftlich umgesetzt, die Musikerinnen vermittelten neben ihrem unbestrittenen Können auf höchstem Niveau auch Freude an der Musik und ließen die Besucher in eine eigene Welt eintauchen.

Besonderer Klangeffekt durch Glasstäbe

Mit einer „Postlude“ von Lera Auerbach, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, bewiesen die Musikerinnen, dass klassische Musik auch in unserer Zeit noch einen hohen Stellenwert hat. Ein besonderer Klangeffekt wird bei dem gespielten Werk durch Glasstäbchen erzeugt, die auf die Klaviersaiten aufgelegt werden und beim Anschlagen in Schwingung geraten.

Marlies Guschlbauer und Julia Rinderle sind erfolgreiche Solistinnen und konzertieren in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen. Erfolgreiche Tourneen führten sie bereits in zahlreiche europäische Länder sowie nach Japan, China, Mexiko oder die USA.

