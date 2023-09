„Indian Spirit“ erfüllte den Jazzkeller

Ein absolutes Highlight war die Saisoneröffnung des JazzClubs Drosendorf mit dem "Michaela Rabitsch & Robert Pawlik-Quartett“. Sie präsentierten ihr neuestes Projekt „Indian Spirit" im idyllischen Garten beim Jazzkeller. Die überaus melodischen und harmonischen Eigenkompositionen der beiden Protagnisten kamen dabei besonders durch die Mitwirkung des hervorragenden indischen Tablaspielers Vinayak Netke und des slowakischen Spitzenkontrabassisten Stefan "Pista" Bartus äußerst stimmungsvoll zur Geltung. Die Tablas sind das typische Rhythmusinstrument der klassischen indischen Musik – Trommeln, die eine definierte Tonhöhe haben und damit nicht nur eine rhythmische Komponente, sondern auch eine harmonische beisteuern.

Ihre vielen Reisen auf alle Kontinente inspirierten sie zu Songs wie „Afrika“, „Kashmir“, „Cienfuegos“ und „Flamenco Oriental“. So flossen in ihrem Repertoire neben Jazz auch weltmusikalische Elemente verschiedener Länder und Ethnien ein. Diese reizvolle Mischung von westlichen, fernöstlichen und lateinamerikanischen Einflüssen machte dieses Konzert so einzigartig. Die bestechende gesangliche und instrumentale Interpretation von Michaela Rabitsch, ganz große Klasse an der Trompete und am Flügelhorn, mit ihrem kongenialen Partner Robert Pawlik an der Gitarre, ließ dieses Freiluftkonzert zu einem fantastischen Klangerlebnis erster Güte werden. Die zahlreichen Besucher waren vom abwechslungsreichen Programm dieser hochkarätigen Band mehr als gegeistert. Sie wollten den Abend nicht enden lassen und erklatschten drei Zugaben.