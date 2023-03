Kunst-Rezepte im Drucktopf in Horn

Unter dem Thema „Tournedos Rossini – oder einfach ein Glas Wasser“ steht die erste Ausstellung des Kunstverein Horn im neuen Jahr. Galerist Toni Kurz meinte bei der Eröffnung: „Durch glückliche Zufälle kann diese Ausstellung aus dem Vollen schöpfen, weil in der Sammlung alle Mappen vorliegen und sich damit einer wesentlichen Linie des Horner Kunstvereins folgend Bibliophilie und Buchdruckkunst vom Feinsten in großer Fülle demonstrieren lässt und der Phantasie kaum Grenzen setzt.“

In der Ausstellung werden zehn Mappenwerke von Künstlern aus vielen Ländern gezeigt. Zu sehen sind etwa ein Drittel von insgesamt 386 Blättern und Bögen in Papier, Karton, Zigarettenpapier, Wursthaut und mehr. Sie zeugen von grenzenloser Phantasie und künstlerischer Vielfalt, die Klaus Uwe und Christa Heinrich in ihrer Buchmacherey Helserdeich in den Marschen nahe der Elbemündung in 20 Jahren von 1999 bis 2017 in jeweils zehn „Drucktöpfen“ gesammelt, gebunden und herausgegeben haben: Rezepte, Texte zum Essen und Trinken von 126 Künstlern, Handpressen, begeisterten Köchen und wunderbaren bildenden Künstlern aus halb Europa.

„Es findet keine Zensur statt“

„In dem seit 1999 aufgelegten Projekt wird im Zwei-Jahresrhythmus jeweils zur Minipressenmesse in Mainz eine Mappe hergestellt, die aus den eingesendeten Druckgrafiken der Künstler gestaltet wird. Jeder Künstler, der bei diesem Gemeinschaftsprojekt mitmachen möchte, gestaltet ein Blatt in 100-facher Auflage zum Thema ‚Essen-Trinken-Schlemmen‘“, erklärte Kurz. Die Reihenfolge der Arbeiten im jeweiligen Buch ergibt sich aus dem zeitlichen Eingang der Arbeiten. „Es findet keine Zensur statt“, berichtet Kurz.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung forderte er Künstler auf, sich mit Grafiken und Rezepten für ein kulinarisch-typografisches Horner Kochbuch zu beteiligen. Besonderer Gast war Christian Kurz, der 15.262 Kochbücher in seinem Besitz hat – das älteste aus dem Jahr 1532. Kurz überreichte seinem Namensvetter ein druckfrisches Kochbuch von Norbert Fleischmann für seine Sammlung.

Ausstellung noch bis 22. April zu sehen

Als Highlight der heurigen Ausstellungsreihe ist eine Ausstellung von Anfang Mai bis 2. Juli mit den Werken von Oswald Liebhart anlässlich dessen 98. Geburtstag geplant. Die Ausstellung „Tournedos Rossini – oder einfach ein Glas Wasser“ ist noch bis 22. April (Freitag, 15 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 17 Uhr) bei freiem Eintritt zu besichtigen.

