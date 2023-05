Danielmühle: Kulturneustart nach drei Corona-Jahren

Nach drei „unliebsamen Coronajahren“ startet das Team der Danielmühle Kattau rund um Franz Carda wieder durch. Heuer sollen hier wieder regelmäßig kulturelle Veranstaltungen über die Bühne gehen.

Bis 2019 fanden in der heimeligen Atmosphäre der Danielmühle diverse Events mit lokalen und überregionalen Künstlern statt. Für 2020 war laut Carda schon ein attraktives Programm mit vier Terminen geplant, ehe die Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. An Veranstaltungen war im Verlauf der Pandemie wegen der Abstandsregeln in der Mühle nicht zu denken. Zum Glück habe er als Veranstalter, der eine private Kulturidee verfolgt, nicht davon leben müssen. „Aber uns und unserem Publikum fehlte der Kontakt zu den Künstlern, den man vor allem in unserem intimen Kulturstöckl so besonders spüren kann“, so Carda.

In Kattau standen vermutlich schon seit dem 15. Jahrhundert immer Mühlenobjekte an dem idyllischen Ort „Alt-Kattau“, einem kulturhistorisch bedeutsamen Flecken, wie steinzeitliche Funde nachweisen. Die heutige „Danielmühle“ stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist im Besitz der Familie Carda. In mehreren Baustufen wurden bereits Teile der Anlage restauriert.

Carda wollte aber nicht nur eine physische Revitalisierung des Gebäudes, sondern auch soziales und kulturelles Leben in die Mühle bringen. Daher organisierte Carda – er ist selbst hervorragender Pianist – hier Kulturveranstaltungen. Gäste aus nah und fern erfreuen sich am besonderen Ambiente dieses Kulturortes, denn hier trägt alles eine persönliche Handschrift: von der Organisation und Präsentation der künstlerischen Programme durch den Hausherrn bis zur liebevollen gastronomischen Betreuung durch die Dame des Hauses.

Der heurige Saisonauftakt steht am Sonntag, 14. Mai an. Da gastieren die zwei Publikumslieblinge Eva-Maria Riedl- Buschan (Mezzosopran) und Martina Achrainer (Bassbariton) mit dem Programm „Solo für 2“ in Kattau. Sie zeigen dabei ihre ganze Palette an Bühnenpräsenz mit Stücken aus Oper, Operette, Musical, Chanson und Schlager. Begleitet werden sie von Hausherrn Franz Carda am Klavier. Eintritt: 16 Euro, Schüler/Studenten 8 Euro. Kartenreservierung: 0699/10792189 oder E-Mail: prof.carda@musikatelier.com

