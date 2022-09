Finale auf der Burg Gars

„Ein Konzert der Superlative, das man sich nicht entgehen lassen sollte“, rührt das Team der Oper Burg Gars die Werbetrommel für Peter Ratzenbeck, der mit seinem Programm „Gitarre pur“ am Freitag, 20. September, 20 Uhr, im Festsaal der Babenbergerburg zu Gast ist.

Anhänger der Fingerpicking-Gitarre dürfen mit etlichen Highlights rechnen: Stücke aus der letzten CD „Breezy“, bunt gemischt mit Altbekanntem aus seinem Repertoire, vielen Eigenkompositionen und Standards von international bekannten Künstlern. Mit „Maddalena und der Prinz“ am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr ebenfalls im Festsaal schließt sich dann der Reigen der Veranstaltungen.

Noch einmal wird am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr auf Initiative von Bestmanagement die große Bühne bespielt. „Es woa schee“, eine Hommage an Georg „Schurli“ Danzer, der vor 75 Jahren geboren wurde ist ein neues Projekt von Maria Ma, Ulli Bäer und Christian Einheller. Sie bringen eine Neuinterpretation von Georg Danzers legendären Liedern in einer einzigartigen Umsetzung. Ulli Bäer, der 14 Jahre lang Seite an Seite mit Georg Danzer auf der Bühne stand, ist innerlich mit den Danzer Liedern verwoben. Voller Authentizität erzählt er musikalische Kurzgeschichten, die auch nach Jahrzehnten immer wieder aufs Neue berühren. Maria Ma bettet die Wienerlieder in so gar nicht alpenländisch klingende Hackbrett Arrangements und Christian Einheller bringt mit verinnerlichter Spielfreude sein Universum an Perkussionsinstrumenten zum Pulsieren.

Karten: http://www.operburggars.at, http://www.bestmanagement.at

