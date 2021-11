Kunsteisbahn Gars ist wieder offen

„Ich freue mich schon auf die neue Saison und bin zuversichtlich, dass wir alle Herausforderungen meistern“, blickt Cornelia Grabl, Obfrau der Union Eislaufplatz Gars, in die Zukunft, die wohl wieder von Corona überschattet wird. Derzeit laufen aber alle Vorbereitungen von Seiten der Eisläufer, der Stockschützen und der Eishockeyspieler, die in diesem Verein zusammengefasst sind, um den Besuchern wie den Mitgliedern eine entsprechend glatte Eisfläche bieten zu können.

Saisonstart am 06. November

Der offizielle „Startschuss“ fällt am Samstag, 6. November, um 14 Uhr, wo Eisläufer ihrem Hobby und der sportlichen Bewegung frönen können. Bis Ende Februar ist immer von Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18.30 Uhr Publikumseislaufen möglich, in den Ferien auch am Montag, geschlossen ist am 25. Dezember und am 1. Jänner.

Grabl: „Aber am Heiligen Abend haben wir, um die Eltern etwas bei den Weihnachtsvorbereitungen zu entlasten, von 10 bis 16 Uhr geöffnet, ebenso zu Silvester.“ Wie schon bisher bleiben die Vormittage den Schulen vorbehalten, die Dienstag- und Freitag-Abende den Stockschützen, die Donnerstage (19 bis 22 Uhr) den Eishockeyspielern, an den Samstag-Abenden ist Disco.

„Wir wollen Disco für Über- und Unter-18-Jährige anbieten, für Letztere gibt es aber keinen Alkohol“, sagt Grabl. Ebenso streng wird sie bei den Kontrollen vorgehen: „Man darf nur hinein, wenn man sich registriert und geimpft, getestet oder genesen ist, denn man ist ja nicht nur im Freien, sondern auch im Umkleideraum oder im Stüberl, das wir hoffentlich die ganze Saison offenhalten können.“

Letzterem hat Herbert „Windy“ Bauer, gelernter Maler, einen neuen, farbenfrohen Anstrich verpasst, wodurch nach dem Sport das Erholen im neuen Ambiente noch mehr Spaß macht.