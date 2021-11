Tennishalle in Gars wird weiter bespielt

Im Sommer 1987 hat Fitness-Papst Willi Dungl, der ein Jahr zuvor das Bio-Trainingszentrum – heute la pura – eröffnet hat, den Grundstein für die Tennishalle gelegt, nur wenige Monate später war sie fertig, Tennis-Stars, darunter auch Steffi Graf oder Thomas Muster, konnten bei ihren Dungl-Aufenthalten hier in Gars das Racket schwingen.

„2003, nach Dungls Tod im Jahr zuvor, wurde das Gebäude von der Gemeinde, auf deren Grund sie steht, um einen symbolischen Euro übernommen“, weiß Vizebürgermeisterin und Sportreferentin Paula Uitz. „Bis dato gab es verschiedene Pächter, zuletzt Walter Hofecker und Herbert ,Windy‘ Bauer. Als dieser kürzlich in Pension ging, war die Halle verwaist, die Gemeinde auf der Suche nach einem Nachfolger.“

Wie Bürgermeister Martin Falk bei der letzten Gemeinderatssitzung bekanntgab, sei es eine schwierige Suche gewesen, aber man habe nun eine gute Lösung gefunden: „Die Halle wird vorläufig bis Ende April an den Union Tennisclub Gars vermietet, der zahlt keine Pacht, aber die Betriebskosten.“ Der Gemeinderat stimmte dem zu.

„Wir haben die Halle deswegen übernommen, weil wir vom Club in Gars spielen wollen“, begründet Thomas Blauensteiner, der neue UTC-Obmann, diese Entscheidung. „Von dem her war es naheliegend. Und außerdem wollen wir, dass überhaupt in Gars gespielt wird, es gibt ja in der Nähe sonst kaum Möglichkeiten.“

Die Abendtermine sind nahezu ausgebucht

„Und außerdem haben wir als einzige drei Sandplätze“, ergänzt Uitz. „Mit allen Vor- und Nachteilen“, wirft Blauensteiner ein. „Der Verein betreut die Plätze und richtet sie professionell für alle Tennisspieler her.“ Die Gastronomie, das „Tennisstüberl“, wird es auch weiterhin geben, nur wird es an eine externe Firma ausgelagert. Samstag und Sonntag ist ganztägig offen, Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr.

Was die Auslastung der Plätze betrifft, freut sich Blauensteiner, dass die Abendtermine bis um 21 Uhr so gut wie ausgebucht sind, vereinzelt gibt es noch da oder dort eine kleine Lücke. Auch an den Nachmittagen wird eifrig gespielt, da sind es naturgemäß die Jüngeren.

Für die heurige Wintersaison macht er sich keine Sorgen, was in weiterer Folge passiert, ob man den Vertrag verlängert, wird sich nach entsprechender Abwägung weisen. „Die Halle ist trotz kleiner Wehwehchen, immerhin ist sie 33 Jahre alt, gut in Schuss, wir freuen uns schon auf viele Tennisspieler am Platz und im Stüberl.“