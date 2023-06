Sakrale Musik Die Klosterkirche mit Stimmen-Glanz erfüllt

Der "coro.con.brio" unter Leitung von Holger Kristen gastierte mit „Hear my prayer, O Lord“ in der Kirche Pernegg. Foto: Eduard Reininger

D er Chor „coro.con.brio“ gastierte mit „Hear my prayer, O Lord“ in der akustisch hervorragend geeigneten Kirche in Pernegg.

Der Chor begeisterte beim Auftritt mit sakraler Musik. Zur Aufführung kamen Werke von Henry Purcell, Heinrich Schütz, Gottfried August Homilius, Maurice Duruflé, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Javier Busto, Franz Biebl, Sergei Rachmaninow, Benjamin Britten und Edvard Grieg. Der stimmgewaltig Chor und die Akustik beeindruckten das Publikum. Der „coro.con.brio“ („Chor mit Schwung“) wurde im Dezember 2004 von Holger Kristen gegründet. Dem Kammerchor gehören derzeit 30 Sängerinnen und Sänger aus dem Wald- und Weinviertel an. Etwa die Hälfte der Herren sind ehemalige Altenburger Sängerknaben. Der Chor soll auch in Zukunft aus nicht mehr als 35 - 40 Mitgliedern bestehen. Holger Kristen: „Dadurch ist gewährleistet, dass man als Chorleiter jeden Sänger kennt und stimmlich einschätzen kann.“ Die Seele des Chores ist der Ensemblegeist, der jeden Sänger fordert. So werden beispielsweise Soli immer wieder aus den eigenen Reihen besetzt.