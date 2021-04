Friedrich Schmidt aus Untermixnitz erinnert sich noch an die frühere, einfache Form der Gemeindebuchhaltung: „In manchen kleinen Gemeinden wurden diese Aufgaben noch vom Bürgermeister – oft mithilfe der örtlichen Schuldirektoren – in einfachster Form erledigt“, schildert der 77-Jährige.

„Die Belegsammlung erfolgte in der Schuhschachtel im Küchenkastl, die Viehzählungsmahnung der BH steckte bis zum Ende der Erntearbeiten hinter dem Rasierspiegel.“ Eine Professionalisierung der Gemeindeverwaltung ging mit der Zusammenlegung einher. Die kleinen Kanzleien hatten keine Funktion – und bald sollten die kleinen Grundschulen folgen.

Aus Trauer zentral eine Weide gepflanzt

Die Direktorin in Sallapulka war über die Schließung ihrer Schule und den Verlust der eigenständige Gemeinde so traurig, dass sie eine Trauerweide bei der Marienstatue vor den Pfarrhof pflanzte. Ihr 33-jähriger Enkel Christoph Kulka ist seit zehn Jahren im Gemeinderat – und kümmert sich heute um Pfarre, Heimatort und als Kommandant um die Feuerwehr in Sallapulka.

Franz Binder, der damalige Bürgermeister in Wartberg, wehrte sich gegen die geplante Zusammenlegung seiner Ortschaft zur schon bestehenden Marktgemeinde Straning-Grafenberg. „Bezirkshauptmann Ferdinand Stirling musste vier oder fünf Mal hinfahren“, erinnert sich der damalige Gemeindesekretär Josef Ecker, dass er überredet werden musste. August Tauber war zu dieser Zeit Gemeinderat: Binder hätte sich einverstanden erklärt, „wenn er Bürgermeister wird, aber das haben die anderen drei Ortschaften nicht akzeptiert.“ 1972 kommt schließlich die Zwangseingemeindung – und Leopold Andre aus Grafenberg wird Bürgermeister.

„Haben uns um ein Wappen umgeschaut“

„Sicher, am Anfang haben manche die Haare aufgestellt, aber mit ein bisschen Aufklärung ist es dann ziemlich glatt gegangen“, schildert Tauber, wie ansonsten die Entscheidungen gefallen sind. „Wir haben uns dann um ein gemeinsames Wappen umgeschaut, nur Grafenberg hatte eins, wenn ich mich richtig erinnere.“ Ein Weinstock auf goldenem Hintergrund ist es geworden.

Der 84-Jährige findet aber: „Wir zahlen in Straning drauf, weil wir grad direkt an der Bezirksgrenze liegen.“ Es habe Überlegungen gegeben, Limberg und Niederschleinz im Bezirk Hollabrunn nach Straning-Grafenberg zu holen. Aber: Maissau habe „eingehagelt“, um Limberg an sich zu binden, und Niederschleinz habe sich lieber zu Sitzendorf angeschlossen.

„Wir haben die Ortschaften gebraucht, dass wir die 1.000 Einwohner-Zahl überschreiten können“, erklärt Ecker, dass dies in finanzieller Hinsicht positive Effekte hatte. Das habe die Verlegung der Wasser- und Kanalleitung ab 1968 zuerst in Straning und Etzmannsdorf ermöglicht. Die Bevölkerungszahl fiel dann zwischen 1971 und 1981 von 1.100 auf 930 Einwohner, heute zählt die Marktgemeinde 760 Bürger.

Messern wehrte sich bis in die 1980er Jahre

Nicht immer einfach war das Zusammenleben in Irnfritz-Messern. 1972 wurden die beiden durch das Gesetz zur Gebietsreform quasi zum Zusammenschluss gezwungen. Vor allem vonseiten Messerns hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Irnfritz wurde zum zentralen Ort der Gemeinde, an dem sich Schule, Gemeindeamt und der Großteil der Betriebe fanden. Das schlug sich auch im Namen nieder. Zum Beginn hieß es nämlich nur Irnfritz, vom Messern-Zusatz noch keine Spur.

Diese Reibungspunkte führten zu Bestrebungen der erneuten Trennung in den späten 1980er Jahren. „Einige Bürger klagten damals das Land, weil die Gemeinden ihrer Meinung nach zu Unrecht zusammengelegt wurden“, schildert der heutige Bürgermeister Hermann Gruber. Das Unterfangen war, wie die Geschichte zeigt, nicht von Erfolg gekrönt. „Schon damals hieß es, die Gemeinde Messern wäre aufgrund der geringen Bevölkerungszahl nicht alleine überlebensfähig.“ Eine Änderung wurde mit dem Protest allerdings erreicht. Messern bekam seinen Platz im Gemeindenamen. Seither lautet der offizielle Name Irnfritz-Messern.

Heute gibt es keine Debatten mehr. Die beiden ehemals getrennten Gemeinden arbeiten Seite an Seite. „Man könnte sich das damalige System in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Die Aufgaben der Gemeinde werden jeden Tag mehr. Mit den kleinen Strukturen von damals wäre die Arbeit nicht mehr zu bewältigen oder überhaupt leistbar“, meint Gruber.

Bürgermeister wollte Amt nicht aufgeben

Mehrere Umwege gingen auch Drosendorf und Zissersdorf bei ihrer Vereinigung. Kurios auch die Ausgangssituation, denn Drosendorf und deren Altstadt waren jeweils eigene Gemeinden. „Die ersten Zusammenlegungen gab es 1968: Die Altstadt und Wolfsbach verweigerten allerdings. Der Bürgermeister der Altstadt, Werner Schneider, wollte sein Amt nicht abgeben“, erinnert sich der spätere Bürgermeister Franz Krestan. Der Verlust des Bürgermeister-Amtes und damit der eigenen Mitbestimmungskraft: ein prominentes Motiv der damaligen Unstimmigkeiten.

Zum endgültigen Zusammenschluss kam es erst 1971. In diesen Zeitraum fielen auch die ersten politischen Aktiväten von Franz Krestan. „Ich habe damals für einen gemeinsamen Bürgermeister plakatiert. ‚Ein Mann für Alle‘ stand auf meinen Blättern“, erzählt der Altbürgermeister. Der „Mann für Alle“ war Viktor Navratil, der erste Bürgermeister der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf. „Er konnte wirklich einen Konsens erreichen, der auch von den anderen Bürgermeistern angenommen wurde.“ Trotzdem hätte es danach noch einige Jahre gedauert, bis sich die abgelösten Bürgermeister zufrieden mit der Veränderung zeigten.

„Schafften die Erhebung zur Marktgemeinde“

Im Vergleich dazu verlief die Vereinigung von Burgschleinitz und Kühnring zur Doppelgemeinde harmonisch wie sonst nirgends. Schon im Jahr 1967 kam es zum Zusammenschluss, vor allem der spätere Bürgermeister Leopold Trauner engagierte stark für den Status der Großgemeinde. „Wir führten 1983 ein gemeinsames Gemeindewappen ein und schafften 1988 sogar die Erhebung zur Marktgemeinde“, erzählt er. Bei der Feier zum neuen Wappen sei sogar Bundespräsident Rudolf Kirchschläger da gewesen.

„In dieser Zeit sind die beiden Orte mit den Vereinen und allem drum herum so richtig zusammengewachsen“, meint Trauner. Das 25-jährige Jubiläum der Großgemeinde feierte man stolz, auch mit Anwesenheit von Landeshauptmann Erwin Pröll. Von den anfänglichen Befürchtungen, dass die kleinen Orte vergessen werden, merkt man heute nichts mehr. „Im Gegenteil. Die kleinen profitieren stark von dem Zusammenschluss, weil viele Projekte anders gar nicht finanzierbar wären“, schildert der heutige Bürgermeister Leopold Winkelhofer. „Am Anfang war es vielleicht noch so, dass der, der am lautesten geschrien hat auch das Meiste bekam. Das ist heute vergessen. Die Zusammenarbeit in allen unserer 19 Katastralgemeinden funktioniert hervorragend.“

Eggenburg: „Vorbild“, Langau eigenständig

Ohne Probleme funktionierte ebenso der Zusammenschluss zur heutigen Stadtgemeinde Eggenburg, der 1966 und 1967 vollzogen wurde. „Eggenburg war schon Vorreiter: Wir sollten eigentlich 55 Jahre Gemeinde-Zusammenlegung feiern“, lächelt Willi Jordan, langjähriger Bürgermeister der Stadtgemeinde und im Stadtarchiv aktiv.

Bürgermeister Franz Linsbauer ist allerdings froh, dass Langau doch keine gemeinsame Sache mit Riegersburg (Bezirk Hollabrunn) gemacht hat: „Wenn eine Gemeinde viele Katastralgemeinden hat, ist das immer mit Herausforderungen verbunden. Sie habe alle Hände, dass keine Katastralgemeinde benachteiligt ist.“ Eine kleine Einheit funktioniere gut: Eine höhere Bevölkerungszahl würde zwar mehr Einnahmen bedeuten, „aber das kompensieren wir mit großer Freiwilligkeit“. Langau blieb eigenständig, weil die früher betrieblichen Voraussetzungen – wie Braunkohle-Abbau oder Molkerei – eine rechte hohe Bevölkerungszahl brachte.