Strohpresse brannte: Fahrer (55) erlitt Verbrennungen .

Eine Rundballenpresse geriet gestern (30. Juli) am späten Nachmittag in Sallapulka in Brand: Der 55-jährige Lenker konnte beim Ausbruch des Feuers noch die Presse vom Traktor abkoppeln, trug davon aber Verletzungen davon.