Der kleine Weinbauort Röschitz im Osten des Horner Bezirks entwickelt sich immer mehr zur Weinhauptstadt Österreichs – diesen Eindruck gewinnt man zumindest, wenn man die Siegerlisten des heurigen Weinwettbewerbs „Salon Österreich Wein“, der „Wein-Staatsmeisterschaft“ durchliest. Von den insgesamt 270 prämierten Weinen stammen nicht weniger als zwölf aus Röschitz, das sind knapp fünf Prozent. Umso beachtlicher wird dieser Wert, wenn man bedenkt, dass Röschitz mit insgesamt 300 Hektar Weinbaufläche nicht einmal 0,7 Prozent der österreichischen Weinfläche (rund 45.000 Hektar) einnimmt.

Aber gerade in der kleinen Struktur der Röschitzer Weinbetriebe liegt laut den erfolgreichen Winzern ihr Erfolgsgeheimnis. Martin Weineck etwa meint: „Bei uns kommt vom Anbau über die Arbeit im Weingarten, der Arbeit im Keller bis zum Gespräch mit dem Kunden alles aus einer Hand. Der Kunde spürt, dass wir mit unseren Produkten verbunden sind – und das schmeckt man dann eben auch.“ Stolz sind die Röschitzer Winzer auch darauf, dass sich in den Siegerlisten nicht nur Grüne Veltliner, sondern Chardonnay, Zweigelt, Riesling oder Sauvignon Blanc finden. Für Mathias Ruttenstock etwa ein Zeichen, dass die Qualität in Röschitz breit gefächert ist.

Auch Weinbau Führer im Salon 2018 vertreten

Top-Abräumer der heurigen Salon-Prämierung waren das Weingut Gschweicher und das Weingut Berger mit je drei Salonweinen. Der Betrieb von Christoph Berger und jener von Mathias Ruttenstock, der heuer einen Salon-Wein vorzuweisen hat, haben auch Aufnahme in die Liste „Die Besten der Besten“ gefunden. In diesen elitären Kreis schaffen es jene Betriebe, die in den vergangenen fünf Jahren jeweils mindestens einen Wein in den Salon gebracht haben. Dieses Kunststück gelang insgesamt nur 22 Weinbaubetrieben in Österreich, zwei davon (9 Prozent) kommen aus Röschitz. Diese Auszeichnung sei nicht nur schöne Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre, sondern auch Motivation für die Zukunft.

Denn, so sagte Christoph Berger: „Auf diese Liste zu kommen ist das eine, dort zu bleiben aber noch schwerer.“ Ein einziges Jahr ohne Salonwein würde das Rutschen aus der Liste für mindestens fünf Jahre bedeuten.

Weitere gute Nachricht für alle Freunde des Röschitzer Weins: Aufgrund der heurigen Wetter-Situation rechnen die Winzer auch für das kommende Jahr mit guten Weinen: „Noch ist es zu früh, um eine endgültige Prognose abzugeben. Aber bisher schaut es sehr gut aus“, kommentierte etwa Franz Stift positiv gestimmt. Wer sich selbst von der Qualität der Weine überzeugen will, hat spätestens beim großen Winzerfest in Röschitz, das heuer vom 31. August bis 2. September über die Bühne gehen wird, die Möglichkeit zu ausgiebigen Verkostungen.

Auch aus Kattau fand ein Wein Eingang in den Salon 2018. Das Weingut Führer ist mit dem Weinviertel DAC Grüner Veltliner „Classic“ in der Cremé de la Cremé des österreichischen Weins vertreten.