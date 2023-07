Beste Weine, viele Sieger

275 Weine aus ganz Österreich schafften es heuer in den „Salon“ – und bilden damit die Creme de la Creme des Weines in Österreich. Gleich neun dieser Weine kommen aus dem Bezirk Horn. Damit unterstrichen die heimischen Winzer wieder, dass sie in geballter Dichte zur absoluten Spitze des Landes gehören.

Besonders groß fiel die Freude bei Christoph Berger aus. Er holte mit seinem Grünen Veltliner Ried Roggendorfer Stoitzenberg den Bundessieg in der Kategorie „Gebietstypische Weine – Weinviertel DAC“. „Dass der Bundessieg gerade in der Königsdisziplin gelingt, macht die Sache natürlich noch Besonderer. Das ist das höchste, was man in Österreich erreichen kann“, freut er sich. Im Salon vertreten war Berger in den vergangenen Jahren eigentlich durchgehend. Er habe auch immer wieder gehofft, dass es auch mit einem Bundessieg klappen könnte. Aber: „Diesmal eigentlich nicht. Denn das vergangenen Jahr war schon ein sehr schwieriges“, sagt Berger. Umso größer sei jetzt die Freude, in dieser „fairen Blindverkostung“ überzeugt zu haben, denn: „Wenn man auch in einem schweren Jahr gute Weine abliefert, dann zeigt das schon, welches Können dahinter steckt“, sagt er im NÖN-Gespräch, während dem das Handy Bergers mehrfach von Kunden, die gleich den „Bundessieger“ bestellen wollen, angerufen wird.

Ausgezeichnet wurde Berger übrigens bei einer Gala, bei der sich auch Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing (ÖWM) und NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann als Gratulanten einstellten.Ruttenstock: Zehn Jahre im SalonUm nichts geringer fiel die Freude bei den weiteren Siegern aus dem Bezirk Horn aus. Gleich zwei Weine in den Salon brachte diesmal der Röschitzer Gerald Schneider. Er holte mit dem Grünen Veltliner Ried Galgenberg Rang 3 und brachte auch den Grüner Veltliner „Classic“ in den Salon. Sein Röschitzer Kollege Bernhard Gschweicher kam mit dem Grüner Veltliner Ried Kellerberg in den erlesenen Kreis der Salon-Weine. Der Röschitzer Winzerhof der Familie Stift schaffte es diesmal mit dem Grüner Veltiner „Classic“. Der Respiz-Hof der Familie Kölbl überzeugte die fachkundige Jury mit dem Grüner Vetliner Ried Himmelreich. Und noch ein Röschitzer überzeugte mit seinem Grünen: Karl Ziß brachte den Grünen Veltliner Ried Galgenberg in den Salon. Auch der Kattauer Betrieb von Franz Führer räumte diesmal beim Grünen Veltliner ab, und zwar mit dem Grünen Veltliner Ried Kattauer Sonnleiten. Wie schon bei der Landesweinprämierung punktete der Stoitzendorfer Winzer Wolfgang Kauderer auch diesmal mit seinem Rose Zweigelt Ried Stoitzenberg.

Eine besondere Leistung brachte auch der Röschitzer Winzer Mathias Ruttenstock. Er zog mit dem Sauvignon Blanc Ried Röschitzer Königsberg in den Salon ein — und gehört damit erneut zu den „Besten der Besten“. Dafür ist es notwendig, mindestens fünf Jahre in Folge mindestens einen Wein in den Salon zu bringen. Ruttenstock gelang dieses Kunststück jetzt sogar schon zum zehnten Mal in Folge. In diesen zehn Jahren konnte er auf insgesamt 17 Weine die bei Kunden so beliebten „Salon-Pickerl“ kleben.

Und auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Organisation der Salon-Prämierung können sich die Winzer aus dem westlichsten Zipfel des Weinviertels nicht verkneifen. Denn durch eine Umstrukturierung des Bewertungssystems bzw. der Aufteilung in Bewertungsgebiete wurde es für die zuletzt erfolgsverwöhnten Weinviertler Winzer etwas erschwert. Seit 2022 werden die Weine im Salon nicht mehr nach Rebsorten gruppiert und verkostet, sondern nach ihrer Herkunft. Die Kategorie „Gebietstypische Weine“ umfasst beispielsweise die DAC-Weine aus allen Gebieten, vom Weinviertel bis in die Südsteiermark. In dieser Kategorie ist neben den klassischen Verkostungskriterien ausschlaggebend, wie gut ein Wein den typischen Geschmack seines Weinbaugebiets transportiert. „Dass das Weinviertel trotzdem wieder die meisten Sieger stellt, ist ein klares Statement“, waren sich die Winzer einig. Denn gerade im Weinviertel sei die Dichte an Spitzenwinzern besonders hoch.

Und ehe es im Herbst mit der nächste Weinernte ernst wird, hoffen die Winzer des Bezirks noch auf ein bisschen Niederschlag. Dann steht dem nächsten starken Weinjahrgang aus dem Bezirk Horn nichts mehr im Weg.