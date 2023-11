Irnfritz: Decken und Kleidung für Obdachlose

Unter dem Motto „Schenken wir ein wenig Wärme für Obdachlose!“ organisierte Wilhelm Heily bereits zum sechsten Mal eine Sachspendensammlung für Obdachlose der sogenannten „Gruft“ in Wien. „Wenn das Thermometer sinkt, steigt der Druck auf Menschen, die auf der Straße leben“, erklärte der Obmann des KOBV Irnfritz/Japons. Daher habe er sich mit der „Gruft“ in Verbindung gesetzt und sich informiert, welche Spenden am dringendsten benötigt werden. Danach wurden mit Unterstützung der Bevölkerung Wolldecken, Winterjacken, feste Schuhe, Socken und Pullover sowohl für Damen als auch für Herren gesammelt und in das Verteilungslager der Caritas in Wien gebracht.

Auch der Lions Club Horn beteiligt sich mit einer Spende der am Flohmarkt der Lions nicht verkauften Winterbekleidung. Sammelstelle war die Garage von KOBV-Obmann Heily. Der Transport der Hilfsgüter wurde von der Firma Stark aus Irnfritz kostenlos übernommen. Um den Bedarf an Hilfsleistungen zu decken, benötigt die „Gruft“ neben den Sachspenden auch Spenden für die Caritas Kälte- sowie Suppenbusse oder die mobile Arztpraxis.