Bürgerspitalkirche Röhrenbach: Dornröschen ist erwacht

Der Vergleich mit Dornröschen, das von einem edlen Ritter aus langjährigem Schlaf wachgeküsst wurde, wurde gleich mehrfach bemüht – weil es wohl keinen besseren Vergleich für die Sanierung der Bürgerspitalkirche in Röhrenbach gibt. Kaum jemand wusste bis vor wenigen Wochen, welch kulturhistorische Schätze sich hinter der verfallenen Fassade mitten in Röhrenbach versteckten.

Wie die NÖN berichtete, einigten sich die Besitzerfamilie Kuefstein – für die die Kirche auch als Grablege dient – und die Gemeinde Röhrenbach auf einen Kauf, die Gemeinde verpflichtete sich dazu, das Gebäude zu erhalten. Mit vielen Ehrengästen und der Ortsbevölkerung wurde nun der Abschluss der Sanierungsarbeiten gefeiert.

Bürgermeister Gernot Hainzl bedankte sich nicht nur bei den wichtigsten Partnern wie dem Bundesdenkmalamt oder dem Land Niederösterreich, für die finanzielle Unterstützung beim 300.000-Euro-Projekt, sondern auch dem Gemeinderat und der Familie Kuefstein. Außerdem hob er die gute Zusammenarbeit der involvierten Baufirmen hervor, die dazu geführt hat, dass die Sanierung trotz des Ineinandergreifens vieler Gewerke reibungslos und im Zeitplan über die Bühne gehen konnte.

Freiwillige arbeiteten 2.500 Stunden auf Baustelle

Besonders wertvoll sei aber die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger gewesen, die insgesamt 2.500 Stunden auf der Baustelle mitgewerkt haben. Neben den Mitgliedern des ÖKB Fuglau und Umgebung rund um Obmann Kurt Stefal und Josef Schütz sei es aber vor allem dem Einsatz und der Expertise von Gemeinderat Andreas Gamerith zu verdanken, dass die Bürgerspitalkirche jetzt wieder in würdigem Kleid erstrahle. Er sei der „Ritter“ gewesen, der das „Dornröschen“ trotz anfänglich vieler ablehnender Stimmen mit Kussmund wieder aus dem Tiefschlaf geholt habe, sagte Hainzl über den Kunsthistoriker. Es sei Gamerith gelungen, mit viel Information und Diskussion die Bedeutung der Erhaltung dieses Juwels nicht nur bei den anzuzapfenden „Gold-Quellen“, sondern auch in der Bevölkerung deutlich zu machen.

Erwächst aus Verpflichtung „ungeahntes Potenzial“?

Gamerith selbst erläuterte dann die Bedeutung des Gebäudes. Viele hätten nicht erahnen können, welch Schatz sich mitten in der Gemeinde befindet. Er hoffe, dass dies nach der Sanierung jedem ersichtlich sei. Die Bürgerspitalkirche sei historisch deshalb so bedeutend, weil sie einige der wenigen erhaltenen ihrer Art sei – und zwar im Original-Zustand aus dem späten 17. Jahrhundert. Sowohl die Kapelle als auch der Wohnbereich dieser „Sozialeinrichtung“ hätten die Zeiten gut überstanden, auch jene, als nach dem Zweiten Weltkrieg in der Phase des Aufbruchs vielerorts Erinnerungen an Armut und soziale Not neuen Bauten weichen mussten.

Vor allem die Ausstattung der Kapelle – das Fresko von Paul Troger sucht wie bereits berichtet seinesgleichen – sei von „höchster Qualität und Raffinesse“. Viele Troger-Kenner seien erstaunt, in welchem Licht sich das Fresko nach der Reinigung der Fenster jetzt präsentiere. Auch die Tatsache, dass die Umgestaltung der Kapelle das letzte fertiggestellte Projekt des Architekten Josef Munggenast ist, mache die Kirche zu etwas Besonderem. Mit der Neugestaltung der Südfassade – sie wirke wie ein Spiegel, der das Licht zurückwirft – entfalte das Gebäude wieder seine volle Wirkung in die Landschaft hinaus.

Neben der historischen und kulturellen Bedeutung des Gebäudes gehe es aber auch um die Frage, wem die Kirche etwas bedeute, sagte Gamerith. Es stelle sich die Frage, ob die Erhaltung der Kirche zur ungeliebten Pflicht werde, „Steine mit Engerln“ zu retten, oder ob aus dieser Verpflichtung ein ungeahntes Potenzial erwachse, das dieses „Geschenk“ an Röhrenbach und seine Gäste richte.

Und damit letztere Hoffnung in Erfüllung gehen kann, wurde der „Verein zur Erhalttung der Spitalkirche“ gegründet. Vereinsobmann ist Manfred Strupp, der mit seiner Maler-Firma auch wesentlich zur gelungenen Sanierung beitrug. Strupp stellte den Verein, der bereits mehr als 100 Mitglieder hat, kurz vor. Er hob neben Gamerith, Stefal und Schütz auch noch Elisabeth Jamy als große Unterstützerin bei den Arbeiten hervor und lud die Gäste ein, „euren Beitrag zu leisten. Es wartet noch viel Arbeit auf uns“, sagte er.

Bauzeit von zwölf Wochen punktgenau eingehalten

Zu den baulichen Aspekten der Sanierung berichtete dann Gemeinderat Andreas Kopper. Zunächst habe man die etwa 350 Jahre alte Bausubstanz – das Hauptschiff ist 33 Meter lang, die Seitenachse beträgt 30 Meter – untersucht. Dabei habe sich rasch gezeigt, dass vor allem wegen des kaputten Daches und möglichem Wassereintritt Gefahr für das wertvolle Fresko drohte. Auch die Fassade habe sich in einem desolaten Zustand präsentiert. Ein weiteres Problem: Das Gelände neigte sich dem Gebäude zu, wodurch Wasser zu den Mauern geronnen ist und die Mauern außen feucht waren: „Wenigstens innen waren sie Gott sei Dank trocken“, sagte Kopper.

Daher habe man sich gleich nach ersten Baggerarbeiten im hinteren Bereich zunächst an die Komplettsanierung des 700 m² großen Daches bzw. des Turms gemacht, den grundsätzlich erstaunlich gut erhaltenen Dachstuhl teilweise erneuert, die insgesamt 1.100 m² große Fassade von Süden beginnend saniert und das Gelände abgesenkt, damit das Wasser künftig vom Gebäude wegläuft.

Auch ein Regen- und Schmutzwasserkanal für mögliche spätere Nutzungen wurden in der insgesamt zwölf Wochen dauernden Bauzeit gleich mitverlegt. Zudem wurde ein Blitzschutz am Turm installiert, Schäden an den Sandstein-Fenstern ausgebessert und eine Regenrinne an der Kirche montiert. Auch in den drei Höfen (zwei kleinere im vorderen Bereich und ein großer im hinteren Bereich mit insgesamt 1.000 m² Fläche) wurden Erdbewegungen durchgeführt, insgesamt wurden knapp 800 m³ Erde bewegt, führte Kopper aus.