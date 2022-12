Horner Vereinshaus strahlt wieder

Werbung

Die Sanierung der Fassade des Horner Vereinshauses ist abgeschlossen. Die Stadtgemeinde investierte knapp 100.000 Euro in das Projekt.

Die Generalsanierung der Fassade des Vereinshauses war schon längere Zeit am Plan gestanden. Dieser Plan wurde jetzt im Herbst umgesetzt. Mit den Arbeiten wurde im September begonnen, das Gebäude wurde eingerüstet, der Putz abgeschlagen und erneuert. Daraufhin folgte die Sanierung der außenseitigen Fenster und Türen durch die Firma Polleross. Die Färbelung der Fassade und den Anstrich der außenseitigen Fenster und Türen führte die Firma Malerei Schmid durch. Da das Gebäude direkt an der stark frequentierten Robert-Hamerling-Straße steht, wurde für die Koordination und Sicherstellung der Baustelle die Firma Leyrer + Graf beauftragt, die auch die Arbeiten am Putz übernommen hat.

Weihnachtsbeleuchtung auch gleich angebracht

Für Bürgermeister Gerhard Lentschig ist klar, dass sich die Investition gelohnt habe. Denn: „Damit ist das über 110 Jahre alte Gebäude auch von außen wieder repräsentativ für Horn.“

Zudem wurde im Zuge der Arbeiten auch die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. „Damit erstrahlt das Haus nicht nur am Tag, sondern in der Adventzeit auch abends im neuen Glanz“, ergänzt Stadtrat Marco Stepan, der für die Agenden rund um das Vereinshaus in seinem Ressort für öffentliche Einrichtungen zuständig ist.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.