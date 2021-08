Gestartet wurden die Bauarbeiten für die Sanierung der etwa 35 Meter langen Brücke über die B 34 entlang der B 2 bei Horn.

Die Brücke mit Plattentragwerk wies wegen ihres Alters – sie wurde 1980 erbaut – schon massive Schäden an den Kragplatten, Randbalken, Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie an der sogenannten Brückenausrüstung (Abdichtungs- und Entwässerungssystem, Leitschienen, Fahrbahnbelag, Geländer) auf. Daher hat sich der NÖ Straßendienst zur Sanierung entschlossen, um weitere Zeitschäden zu vermeiden und einen reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen. Denn die B 2 ist an dieser Stelle mit einem Verkehrsaufkommen von 9.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Die Sanierungsmaßnahmen am Brückenobjekt umfassen die Neuherstellung der Kragplatten und Fahrbahnübergangskonstruktionen. Die neuen Randbalken werden schmäler ausgeführt, wodurch die Fahrbahnbreite auf der Brücke um 80 cm verbreitert werden kann. Betoninstandsetzungen werden an den Stützen, Flügel, Widerlager und der Tragwerksunterschicht durchgeführt. Die Stützen werden zusätzlich zum Schutz vor dem Eindringen von Chlorid (Streusalz) mit einer Betonummantelung ausgestattet. Abschließend wird am Brückenobjekt ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht.

Land übernimmt Kosten von 800.000 Euro

Da die Sanierungsarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt werden und um Synergieeffekte zu nutzen, werden auch an den südlich gelegenen Brücken (Bahnbrücke und Brücke im Bereich der Anschlussrampe B 4) Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Hier werden die Fahrbahnübergangskonstruktionen, das Tragwerksentwässerungssystem und die Asphaltschichten neu hergestellt sowie Beton-Instandsetzungen an Stützen, Widerlagern und der Tragwerksunterschicht vorgenommen. Auch an diesen beiden Objekten wird abschließend ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Sanierungsarbeiten – die Kosten dafür betragen übrigens 800.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen – werden von der Firma Porr durchgeführt. Mit der Fertigstellung der Brückensanierungen ist, je nach witterungsbedingtem Baufortschritt, mit Ende Oktober zu rechnen.

Der Verkehr Richtung Gmünd wird über die B 2, die B 4 und den Kreisverkehr B2/B4/B34 umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Wien wird auf dem jeweiligen freien Fahrstreifen der B 2 im Baustellenbereich geführt.