In Röschitz wird weiter gebaggert

Die Röschitzer sind es schön langsam gewöhnt: Nachdem im Ortszentrum wegen des Kanalbaus und des Glasfaserausbaus (die NÖN berichtete jeweils) seit Wochen ordentlich gearbeitet wird, wird es ab Mitte August eine weitere Großbaustelle geben. Da wird dann nämlich auch die Kirchengasse vollständig saniert.

Denn bestehen bleibt von der bisherigen Straßenkonstruktion nur der Unterbau. Dann wird schichtweise eine neue Fahrbahn hergestellt. Dort, wo es baulich möglich ist, soll die Straße auch etwas verbreitert werden. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten dann bis Mitte September. Den Zeitpunkt für die Arbeiten habe man also bewusst nach die Zeit der Feldernte und vor jene der Weinernte gelegt. Den Auftrag für die Arbeiten vergab der Gemeinderat an die Firma Held & Francke aus Horn, die Auftragssumme beträgt knapp über 170.000 Euro. Für Bürgermeister Christian Krottendorfer ist die Sanierung eine wichtige Investition in die örtliche Infrastruktur.

Etwa gleichzeitig werden auch entlang einiger Güterwege im gesamten Gemeindegebiet Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. Der Auftrag dafür ging an die Firma Bitubau Straßensanierungs GmbH mit Sitz in Wundschuh. Die Auftragssumme beträgt knapp 25.000 Euro.

