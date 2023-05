Sanierung erforderlich Frauenhofen: Spenden für das Kirchendach

Lesezeit: 2 Min ER Eduard Reininger

Pater Clemens Hainzl Manuela Heichinger, Rosemarie Ranftl und Regionaldirektor der Volksbank Wolfgang M. Weidinger (v.l.) bei der Spendenübergabe. Foto: Eduard Reininger

D as in die Jahre gekommenen Dach der Filialkirche Frauenhofen muss dringend saniert werden. Sonst drohen Schäden an der Gebäudestruktur. Für die Finanzierung hat der Pfarrgemeinderat eine Spendenaktion ins Leben gerufen.