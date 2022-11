Mödring will nicht wie Pisa werden

In der italienischen Stadt Pisa sorgt ein schiefer Turm für Touristen-Ströme – in Mödring will man sich daran aber kein Beispiel nehmen. Der Turm der Kirche, der sich aufgrund des nachgebenden Untergrunds schon einige Grade geneigt hat, wird nun aufwändig stabilisiert. Damit sollen weitere Schäden am Gebäude verhindert werden.

In einer Arbeitszeit von insgesamt sechs Wochen hat daher die Firma Leyrer + Graf mit Beton den Turm „untermauert“ und damit weitgehend stabilisiert, berichtet Pfarrgemeinderatsvorsitzender-Stellvertreter Reinhard Stark. Durch die Neigung des Turms war es übrigens schon zu sichtbaren Rissen auch im Gewölbe der Kirche gekommen. Jetzt wurde ein „Spion“ eingebaut, mit dessen Hilfe zwei Jahre lang überprüft werden soll, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen, dass sich der Turm nicht weiter neigt. Wenn alles gut geht, dann kann nach dieser Zeit mit der Sanierung des Gewölbes begonnen werden.

Die am westlichen Ortsrand liegende Pfarrkirche, die Johannes dem Täufer geweiht ist, ist eine spätgotische Hallenkirche mit älterem Ostteil und einem Südturm im Chorwinkel.

Der finanzielle Aufwand für diese Sanierung hat jetzt zwei Folgen. Zum einen wird bei den kommenden Veranstaltungen der Pfarre – etwa dem Adventsingen am 8. Dezember, 15.30 Uhr in der Pfarrkirche – um Spenden für diese Sanierungsarbeiten gebeten. Andererseits wird auch das geplante Projekt, Altar und Ambo in der Pfarrkirche zu erneuern, verzögert. Denn beide sind noch Provisorien, die schon mehr als 50 Jahre alt sind (die NÖN berichtete).

