Ein gutes Dutzend freiwilliger Helfer, vornehmlich aus der Gruppe der Pfarrgemeinderäte, fand sich vor einigen Tagen im Pfarrhof ein, um die Innenmauer vom alten Putz zu befreien und für einen neuen ent-sprechend vorzubereiten.

„Es war der Wunsch unseres Herrn Pfarrers, den er bei einer Sitzung vorgetragen hat, und dem haben wir nun Rechnung getragen“, sagte Linda Marlovits, die stellvertretende Obfrau des Pfarrgemeinderats. Sie trommelte eine Gruppe zusammen, die bei gutem Wetter die desolate Mauer des Pfarrhofgartens – immerhin mehr als 150 m² – abklopfte.

„Dank der vielen Helfer ging die Arbeit gut voran, am Nachmittag waren wir fertig.“ Natürlich gab es vom „Küchenteam“ Unterstützung in Form einer gemeinsamen Frühstücksjause, eines kräftigenden Mittagessens sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

„Ich bin Linda Marlovits und ihrem Team sehr dankbar für diese Arbeit“, meinte Pfarrer Josef Zemliczka. „Es war wirklich schon höchste Zeit, dass hier etwas geschieht.“ Die Mauer, einst vermutlich Abgrenzung zu einem (nicht mehr bestehenden) Wirtschaftsgebäude, wird nun auch mithilfe des Bauhofs der Marktgemeinde Gars verputzt. „Aber nicht zur Gänze“, verspricht Zemliczka: „Die ältesten Mauerteile, die sicher schon etliche Jahrhunderte alt sind, sollen sichtbar bleiben.“

Wenn alles gut läuft, soll die renovierte Mauer beim Pfarrfest am 1. und 2. Juni in neuem Glanz erstrahlen.