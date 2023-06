Walkenstein: Straßenarbeiten vor dem Start

Die Straße hat aktuell zwischen dem nordöstlichen Ortsende von Walkenstein und der Kreuzung mit der Landesstraße L 1198 Richtung Nonnersdorf zahlreiche Fahrbahnschäden wie Risse, Ausmagerungen, Verdrückungen und Unebenheiten. Daher wird die Straße hier auf einer Länge von 1,9 Kilometern saniert.

Schon im Vorfeld wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit unter halbseitiger Verkehrsführung durch die Straßenmeisterei Eggenburg in den Innenkurven der Landesstraße Bankettplatten verlegt. Danach wird die Fahrbahn durch die Aufbringung einer 6 cm starken bituminösen Tragdeckschichte verstärkt. Abschließend wird das Bankett dem Neubestand wieder angepasst.

Die Arbeiten werden - je nach witterungsbedingten Baufortschritt - in einer Bauzeit von rund einer Woche von der Firma Held & Francke Bau GmbH durchgeführt. Die Straße wird in diesem Zeitraum komplett gesperrt. Die beschilderte Umleitung des Verkehrs erfolgt von der L1155 in Walkenstein über die L 1200, die L 1199 nach Röhrawiesen und die L1198 wieder zur L1155, und umgekehrt.

Die Kosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 225.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.