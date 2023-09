Horner Sanitäter holten in Orth Silber-Medaille

Bei der elften Auflage von „Ride and Rescue“ sind zwölf fordernde Stationen in Vierer-Teams absolviert worden, die vom Verkehrsunfall mit mehreren Patienten über einen Geburtshilfenotfall bis hin zum klassischen Schlaganfall eine breite Palette an Sanitätswissen abverlangt haben. Das Besondere an diesem Bewerb: Die Strecke zwischen den einzelnen Szenarien wird mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bereits um 4.30 Uhr sind die Teams von der Bezirksstelle Horn aufgebrochen und schließlich von 7.30 bis 20 Uhr von Station zu Station geradelt. Insgesamt wurden ca. 50km mit dem Fahrrad abgespult und an den Bewerbsstationen fleißig Punkte gesammelt. Das Team mit Christoph Veigl, Andreas Barth, Günter Porsch und Julian Ployl holte den sensationellen zweiten Platz.

„Wir sind erschöpft aber richtig happy mit dem Ergebnis, das wir so nicht erwartet haben“, so der einhellige Tenor der Zweitplatzieren: „Zumal wir beim Radfahren auch noch vom Defektteufel geplagt waren.“ Denn das Fahrrad eines Teamkollegen hatte sich im Laufe des Bewerbs nach und nach in seine Einzelteile zerlegt und musste zwischenzeitlich mehrmals repariert werden.