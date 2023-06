Bankomaten gesprengt: Angeklagtes Rumänenduo wurde freigesprochen

„Nicht schuldig“, beteuerten zwei Rumänen (48- und 49-jährig) vor Gericht, und sie leugneten, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein, die im Vorjahr zwei Geldautomaten im Waldviertel (in Horn und Waidhofen) und am 2. Dezember 2021 einen Bankomaten in Kautzen im Pulkautal gesprengt zu haben und mit über 300.000 Euro Beute in zuvor gestohlenen Fahrzeugen geflüchtet zu sein.

Täter verursachten in Gesamtschaden in Millionenhöhe

Die Bankomaten-Sprenger hinterließen eine Spur der Verwüstung und verursachten einen Schaden in Millionenhöhe. „Das waren wir nicht“, erklärte das Duo beharrlich und legte zum Beweis ihrer Unschuld zu den jeweiligen Tatzeiten Alibis (unter anderem Entlastungszeugen, Unterkunftsbelege oder Flugticket) vor.

Schöffen fällten Freispruch

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde das Duo vom Vorwurf des schweren, gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch im Rahmen einer kriminellen Vereinigung freigesprochen. Rechtskräftig.