Glitzernde Schätze des Waldviertels

Die Bedeutung der Mineraliensammlung im Mineralienschaudepot in der ehemaligen Möbelfabrik (Depot 2 des Krahuletzmuseums) in Eggenburg liegt vor allem in ihrer Reichhaltigkeit von Objekten aus Vorkommen der Region. Es sind aber auch viele klassische Lagerstätten aus anderen Gebieten vertreten.

Unter der fachkundigen Führung durch Anton Rauscher, ehrenamtlicher Mitarbeiter, ließen sich die interessierten Besucher am vergangenen Wochenende die glitzernden Schätze des Waldviertels näherbringen. „Im Mineraliendepot können Milliarden Jahre der Erdgeschichte bestaunt werden“, meinte Anton Rauscher. Den farbenprächtigen Mineralien verdankt das Waldviertel die Bezeichnung „Kristallviertel“.

Schaudepot kann ganzjährig besucht werden

„Das Waldviertel ist der Rest eines ehemaligen Hochgebirges. Durch die Erosion vieler Jahrmillionen liegt heute das Innere dieses Gebirges im Waldviertel an der Oberfläche“ berichtete Rauscher. Besonders häufig treten Adern mit Quarzen (Siliziumoxyd) in verschiedenen Farbvariationen auf, wie klarer Bergkristall, trüber Milchquarz, bräunlicher Rauchquarz oder violetter Amethyst. Zurzeit sind weit über 8.000 Mineralarten und 1.500 Gesteinsproben aus dem Waldviertel, dem Dunkelsteiner Wald und dem Mühlviertel sowie aus der überlagernden Molassezone in der Sammlung verwahrt und werden in den Schaudepotvitrinen präsentiert. Das Mineralienschaudepot kann ganzjährig jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr besucht werden.