Der Eggenburger Michael Edlinger macht in der heimischen Film- und Fernsehszene immer mehr von sich reden. Momentan ist der 29-Jährige unter anderem in der Krimireihe „Blind Ermittelt“ oder der „Stadtkomödie“ zu sehen.

Film oder Theater?

„Ich hab mir immer gesagt, ich probiere es einfach aus, und wenn’s schief geht, geht’s halt schief“, beschreibt Michael Edlinger seinen Entschluss sich als Schauspieler zu versuchen. Dass es „schief gegangen“ wäre, kann man mittlerweile nicht mehr behaupten. Schließlich ist er seit 2015 regelmäßig in den verschiedensten Filmproduktionen zu sehen. Davor war er lange Stammgast im Theater in der Josefstadt.

Nachdem die ersten Filmrollen kamen, verlief sich die Theaterkarriere etwas im Sand. „Es war keine bewusste Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt war das Spielen vor der Kamera einfach etwas Neues für mich und machte mir auch mehr Spaß.“ Eine Rückkehr auf die Bühne wäre aber nicht ganz ausgeschlossen. „Wenn ein Schauspieler sagt, er wäre von irgendetwas abgeneigt, lügt er“, witzelt Edlinger.

Eine der besten Dreherfahrungen

Im Portfolio befinden sich bereits jede Menge Rollen, doch an eine bestimmte erinnert er sich immer noch gerne. Es war keine aufwendige Großproduktion, sondern ein kleiner Studentenfilm mit dem Titel „Mathias“. „Die Gage war nicht sonderlich hoch, aber darum ging es auch nicht. Statt großem Catering haben wir Pizza bestellt und die Atmosphäre war viel intimer. Es war ein Herzensprojekt für alle Beteiligten.“ Im Kurzfilm als Mobber auftretend, war die Rolle alles andere als positiv, doch damit umso interessanter. „Wichtig ist, dass die Figur spannend ist. Mir ist es dann eigentlich egal, ob ich der Held, der Böse oder der Dodel bin.“

Endlich geht es weiter

Nach dem der Großteil der Filmproduktionen seit März auf Eis liegt, ist Michael Edlinger einer der Glücklichen, die momentan drehen dürfen. Aktuell steht er für die Folgen vier und fünf von „Blind ermittelt“ vor der Kamera und ist nach der Zwangspause sichtlich froh.

Eine Filmproduktion im März musste gestoppt werden. „Der Filmdreh wurde gleich um ein Jahr verschoben, weil ja von einer Szene zur nächsten nicht die Jahreszeit wechseln kann“. Bei den aktuellen Produktionen müssen jetzt strenge Auflagen eingehalten werden. Weil beim Schauspielen Abstandhalten praktisch unmöglich ist, wird jeder regelmäßig getestet. „Man gewöhnt sich daran. Ich bemühe mich, ein positiv denkender Mensch zu sein.“

Vielleicht bald mehr in „Action“

Nach zehn Jahren mit dem Lebensmittelpunkt in Wien ist Michael Edlinger Eggenburg, wo er bei der hiesigen Theatergruppe seine schauspielerischen Anfänge feierte, noch eng verbunden. „Ich komme oft heim, besuche meine Eltern und genieße jedes Mal die Zeit in Eggenburg.“ Einen Zweitwohnsitz hat er sich in der Heimat erhalten. Großer Wunsch für die Zukunft ist es, einmal mit Georg Friedrich (Nordwand, Mein bester Feind) vor der Kamera zu stehen. „Er war schon immer eines meiner größten Vorbilder und ich würde gerne sehen, wie er an eine Rolle herangeht. Auch ein paar Actionszenen würde ich mir wünschen“, lacht er.