Dalleiner Firma Baumhauer: Großzügige Spender

„Ich weiß nicht genau, wie lange wir den Verein ,Ich bin ich‘ schon unterstützen, aber es sind sicher mehr als zehn Jahre“, sagte Fritz Baumhauer, Senior-Chef der bekannten Dalleiner Hallenbaufirma, als er mit seinem Team, angeführt von Geschäftsführer Thomas Baumhauer, an Christa Daniel, die rührige Obfrau des Vereins und deren Vorstandsmitglieder Elfriede Ensfelder und Lotte Koc eine Spende über 5.000 Euro übergab.

„Wir haben uns damals eine Organisation gesucht, die in der Region für die Menschen da ist, und sind dabei geblieben, weil hier wirklich wertvolle Arbeit für Menschen mit Behinderung geleistet wird“, ergänzte Thomas Baumhauer.

Von dieser wie immer sehr großzügigen Geste war das Ich bin ich-Team natürlich sehr angetan. „Ich bin der Firma Baumhauer sehr dankbar für diese Unterstützung, die vor allem in Hinblick auf den Bau unseres Wohnhauses in Horn sehr wichtig ist“, meinte Christa Daniel, „aber wir danken auch allen Spendern und Förderern, die sich mit kleineren oder größeren Summen während des ganzen Jahres und speziell jetzt in der Vorweihnachtszeit einstellen.“

Dass die Spenden, die übrigens steuerlich absetzbar sind, dort ankommen, wo sie benötigt und zweckgemäß verwendet werden, dafür ist garantiert, denn jährlich nimmt ein Wirtschaftsprüfer die Vereinskasse genau unter die Lupe.