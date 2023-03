Kamptalbahn: Jetzt starten die Arbeiten

Wie die NÖN bereits berichtete, wird es heuer an der Kamptalbahn zahlreiche Arbeiten geben. Gestartet werden die Arbeiten im Abschnitt zwischen Hadersdorf am Kamp und Sigmundsherberg schon am 27. März. Ab dem 1. April wird dann bis zum 2. Mai ein Schienenersatzverkehr in diesem Abschnitt eingerichtet. Insgesamt sind die Arbeiten bis zum 24. Juli angesetzt.

Im Zuge der Arbeiten wird es von Mai bis Juli auch zu Einschränkungen bei den Eisenbahnkreuzungen mit der L 57 in Gars-Thunau bei der Brücke über den Kamp, bei der Kreuzung mit der B 34 in Rosenburg, mit der Wiener Straße in Horn und mit der B 45 in Breiteneich kommen.

Um den Bahnbetrieb nicht zu stören, kann es vorkommen, dass auch in den Nachtstunden sowie an Sonn- und Feiertagen gearbeitet wird. Es wird versucht, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Laut ÖBB können aber Lärm und Staub nicht gänzlich vermieden werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.