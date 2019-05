Auf 300 Quadratmetern bietet die Modellbahnwelt Schiltern im Schloss seit 2017 Einblick in die Welt der Eisenbahnfans: Im Maßstab 1:87 sind da Landschaften und Gebäude (wie der Hauptbahnhof St. Pölten, die Kaserne Mautern, die Ruine Dürnstein, die Semmeringbahn) aufgebaut, an der hunderte Züge vorbeisausen und tausende kleine Figuren die Szene beleben. Ein 24-Stunden-Tag kann mittels ausgefeilter LED-Technik in nur 24 Minuten erlebt werden.

Isabella Hengl Natürlich machte sich auch das Kaiserpaar – Evelyn und Friedrich Jares von der „Historischen Gruppe Wienings“ ein Bild von „seinem“ Schloss Schönbrunn. Foto: Isabella Hengl

Neueste Attraktion ist das Schloss Schönbrunn mit Parkanlage und angrenzendem Tierpark, das vom Team der Modellbauer originalgetreu mittels LaserCut- und 3D-Druck-Technik in etwa 4.000 Arbeitsstunden aus über 15.000 Einzelteilen angefertigt wurde.

Begonnen hat alles vor rund zwölf Jahren in Gars, wo sich Modellbau-Fan Max Hengl mit einigen Freunden im Obergeschoß des ehemaligen Buhl-Baumarktes einmietete und dort die ersten Schritte für eine Eisenbahn samt Landschaft im Kleinformat entwickelte. Im Lauf der Zeit kamen dann Freunde aus Retz dazu, die ihr dortiges Domizil aufgeben mussten, und etwas später Christian Marangoni – seit der Übersiedlung 2017 von Gars nach Schiltern Obmann der dortigen „Modellbauwelt“ – mit etlichen Fans aus dem Raum Krems.

Eröffnung mit Kaiser und Obersthofmeister

Die Anlage in Gars wurde immer wieder vergrößert und neben den eingangs erwähnten Gebäuden etwa um den Garser Kreisverkehr, die Kapelle Zitternberg oder den Tiergarten Schönbrunn erweitert. Außerdem leistete der Verein einer Gruppe von Langauern wertvolle Hilfe beim Nachbau des ehemaligen Braunkohle-Bergwerks, das im dortigen Freizeitmuseum zu sehen ist.

Bei der Eröffnung des Schlosses Schönbrunn inklusive Parkanlage, Neptun-Brunnen und Gloriette war natürlich auch das Kaiserpaar Evelyn und Friedrich Jares von der „Historischen Gruppe Wienings“ mit dabei.

Und zur Freude der Garser Modellbauer wie Max Hengl, Oskar Gröschel, Christian Jaglitsch, Andreas Garhofer oder Rupert Riel auch „Obersthofmeister Seyffenstein“ Rudi Roubinek („Wir sind Kaiser“), der einen ironischen Blick auf die Spuren der Monarchie warf („Verblichene Herrscher sind gut fürs Geschäft!“) und sein Wissen über Schönbrunn unter Beweis stellte („Es ist tatsächlich nach dem Brunnen im Garten benannt.“).

Nicht nur viele kleine Züge gibt’s in Schiltern zu sehen – für Autofreak Roubinek wurde eines seiner Automobile nachgebaut…