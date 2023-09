Schock in Eggenburg: dormakaba baut alle 95 Jobs ab

Das erklärt Pressesprecher Patrick Lehn am Dienstag Nachmittag in einer Aussendung. Am Montag waren in einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter am Standort Eggenburg von den Plänen informiert worden. Die Planung habe nichts mit der Leistung der Standorte und der erfolgreichen Arbeit der Mitarbeitenden zu tun, so Lehn. Es handle sich um eine globale strategische Planung, die im Rahmen der Umsetzung des gruppenweiten Transformationsprogramms ausgearbeitet wurde und dormakaba für die Zukunft stärken soll. Mit diesem Transformationsprogramm wolle man die weltweite Produktionsstruktur weiter konsolidieren. Man wolle Kostenvorteile nutzen und größere Standorte s ärken. Man plane, Produktionsbereich auch in andere Länder zu verlegen, die aus wirtschaftlicher Sicht dormakabas sinnvoll erscheinen.

Die Produktion aus Eggenburg soll bis Ende 2024/Anfang 2025 nach Herzogenburg - hier arbeiten derzeit 320 Mitarbeiter - verlagert werden. Insgesamt wolle der Konzern an seinen Standorten in Österreich 120 Stellen abbauen.

„Wir nehmen unsere Verpflichtung gegenüber jedem Mitarbeitenden ernst. Die Gespräche mit den zuständigen Betriebsräten haben bereits begonnen“, erklärt Lehn. Es werde regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat geben.