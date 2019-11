Schloss Greillenstein bietet viel Atmosphäre .

Was macht den Adventmarkt auf Schloss Greillenstein so besonders? Und was bedeutet er für die Gemeinde? „Einerseits das einzigartige Ambiente des Schlosses und anderseits die gelebte Gemeinschaft in unserer Gemeinde“, meint Bürgermeister Gernot Hainzl. „Die Unterstützung der Leute ist toll. Jeder bringt sich auf die seine Art ein, das ist das größte Plus an diesem Adventmarkt!“