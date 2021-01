Er stand 20 Jahre an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Messern, nun legte er die Führung der Wehr in jüngere Hände: Klaus Ringl trat bei der Neuwahl des Kommandos nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wählten die Kameraden der Wehr Kevin Schmid-Metz. Da auch Ringels Stellvertreter Otto Fischer – er fungierte sogar 30 Jahre als Kommandant-Stellvertreter – nicht mehr antrat, wurde das komplette Kommando auf neue Beine gestellt. Neuer Kommandant-Stellvertreter ist Gerald Kaindl. Verwalter bleibt Jürgen Lausch, sein Helfer ist Andreas Taschner.

Ihm sei bewusst, dass er in große Fußstapfen trete, sagt Schmid-Metz. Denn in der Ära von Ringl und Fischer sei viel geschehen: „Und beide haben mit ihrem großen Engagement immer alle Angelegenheiten und Probleme zur vollsten Zufriedenheit aller gelöst. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so sein.“

Ausbildung und Nachwuchs rücken wieder in Fokus. Nachdem die vergangenen Jahre durch den Neubau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses (die NÖN berichtete) im Zeichen umfangreicher Bautätigkeit gestanden haben, seien Ausbildung und Schulung ein wenig auf der Strecke geblieben. Das wolle er jetzt forcieren, sagt Schmid-Metz: „Es geht einfach nicht alles auf einmal. Wir haben in den vergangenen Jahren Übungen und Ausbildungsprüfungen hintangestellt und auf Teilnahme an Bewerben verzichtet.“ Man habe sich nach der arbeitsreichen Zeit auf der Baustelle auf ein ausbilungsreiches Jahr 2020 gefreut und schon im Winter 19/20 mit neuen Mitgliedern das Training für die Leistungsbewerbe gestartet, ehe Corona diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Das Ziel seines Teams sei es jetzt, den Fokus in den nächsten Jahren auf diese Themen zu legen. Außerdem: „Ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, ist das Werben neuer Mitglieder“, sagt Schmid-Metz. Auch wenn es in der Vergangenheit gelungen sei, immer wieder neue Mitglieder zu finden – 2020 traten Theresa Ringl und Karin Schmid-Metz der Wehr bei –, werde es immer schwieriger, alle Anforderungen und Aufgaben zu bewältigen und das Problem des steigenden Durchschnittsalters in den Griff zu bekommen.

Rückblick auf „lehrreiche und interessante Zeit“. Für Ringl waren die vergangenen 20 Jahre „lehrreich und interessant“. In Ringls Amtszeit positionierte sich die Messerner Wehr im Gegensatz zur Irnfritzer Wehr, die sich auf technische Einsätze spezialisierte, als Wehr mit Schwerpunkt Brandbekämpfung. Das habe auch die Richtung bei den Anschaffungen vorgegeben. Als erstes großes Projekt seiner Ära setzte er die Anschaffung der persönlichen Schutzausrüstung für die Mitglieder seiner Wehr durch. Dies sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen, da „wir Feuerwehrmitglieder alle freiwillig arbeiten und es so oberstes Ziel ist, Verletzungen zu vermeiden“. Pro Mitglied kommen die Kosten für diese Schutzausrüstung auf rund 1.000 Euro. Neben einer Wärmebildkamera (14.000 Euro) wurde seitens der Gemeinde auch ein Druckbelüfter zur Entrauchung bzw. Belüftung von Gebäuden zur Verfügung gestellt. Zuletzt wurde auch ein Anhänger für die Tragkraftspritze und das Schlauchmaterial angeschafft.

Auch der Ankauf eines Mannschaftstransporters wurde noch von Ringl in die Wege geleitet, die Wehr wird dafür 28.000 Euro in die Hand nehmen. Seitens der Gemeinde Irnfritz-Messern kommt eine Subvention in Höhe von 15.000 Euro, auch eine Landesförderung wird es geben. Mit dem Umbau des alten Feuerwehrhauses habe man zudem ein „Zentrum des öffentlichen Lebens in unseren vier Ortschaften geschaffen“, freut sich Ringl. Der Bau des neuen Feuerwehrhauses sei aber die größte Herausforderung seiner Zeit als Kommandant gewesen.

2020 war intensives Einsatzjahr. Im Vorjahr musste die Messerner Wehr einen Brandeinsatz und 18 technische Einsätze absolvieren. Insgesamt wurden dabei 162 Einsatzstunden geleistet und 221 Kilometer mit den Einsatzfahrzeugen zurückgelegt. Besonders intensiv war der 2. Februar, als die Florianis innerhalb von zwei Stunden zu zwei technischen Einsätzen (umgestürzte Bäume nach Stürmen) ausrücken mussten.

Ringl weiter Abschnittskommandant, Fischer beendet sämtliche Funktionen. Die Veränderungen der beiden Spitzenfunktionäre der Messerner Wehr haben teilweise auch Auswirkungen auf die Kommando-Struktur in Unterabschnitt und Abschnitt. Ringl, der 1987 als 18-Jähriger der Feuerwehr beitrat, wird sich erneut der Wahl zum Kommandanten des Abschnitts Horn stellen. Er hat diese Funktion bereits seit 2011 inne, davor war der langjährige Bewerter bei Bezirksleistungsbewerben fünf Jahre lang als Abschnittskommandant-Stellvertreter tätig.

Fischer, der seit 1984 engagierter „Silberhelm“ ist, ist seit 2001 Unterabschnittskommandant der Feuerwehren Haselberg, Messern, Nondorf und Rothweinsdorf. Zudem war Fischer 20 Jahre lang Kommandant-Stellvertreter des ersten Zuges des Katastrophenhilfsdienstes. Er wird auch diese beiden Funktionen künftig nicht mehr ausüben.