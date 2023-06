Schnäppchenjagd Riesenflohmarkt ein Riesenerfolg

Waren beim Riesenflohmarkt in Eggenburg shoppen: Josef Krebs, Wolfgang Brandstetter junior, Maja Brandstetter, Jonathan Brandstetter, Melitta Hofegger und Wolfgang Brandstetter senior. Foto: privat

V ergangenes Wochenende war es wieder so weit: Am Festgelände in Eggenburg ging der Riesenflohmarkt bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne.

Bem Flohmarkt: Melitta Hofegger, Kurt Schrottmeyer und Maria Grill. Foto: privat Organisatorin Stadträtin Melitta Hofegger freut sich über das gelungene Event: „Wir sind jetzt zum zweiten Mal hier auf dem Festgelände mit einem tollen Angebot. 120 Aussteller bieten eine gute Mischung aus hochwertigen Altwaren, Antiquitäten, Kunstwerk, Hausrat, Kleidung, gebrauchten Bücher, Schallplatten und vielem mehr.“ An zwei Tagen konnten die Besucher angenehm entschleunigt stöbern, bummeln und nach Schnäppchen jagen. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt, bei Hotdogs, Würstel & Co. ließ es sich herrlich den einen oder anderen Euro herunterhandeln. Der große Besucherandrang beweist: Günstig, nachhaltig und direkt vor der Haustüre schlägt shoppen im Internet.