Sattelzug drohte in Gars in den Kamp abzurutschen .

Auf schneeglatter Fahrbahn am Ortsende von Gars in Richtung Zitternberg verlor der Lenker einer Sattelzugmaschine am Dienstag Nachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zugmaschine und Aufleger knickten zueinander ab und durchbrachen das Straßengeländer zur Kampböschung hin.