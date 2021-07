Ein schönes Zeichen setzten die derzeit acht Jugendlichen, die in der Außenwohngruppe des Landesjugendheimes Allentsteig in Engelsdorf leben: Sie gestalteten ein neues Begrüßungsschild für Engelsdorf. Mit diesen Jugendlichen wird in dieser sozialpädagogischen Einrichtung sowohl tiergestützt als auch erlebnispädagogisch gearbeitet. „Wir wollen, dass die Kinder im normalen Leben bestehen können, Kontakte zu allen aus der Gesellschaft wie Schulfreunden haben und auch von der Ortsbevölkerung akzeptiert werden,“ sagt Sozialpädagoge David Lackner.

Das Team der WG-Nordstern besteht aus Sozialpädagoginnen, Gruppenhelfer und einer Psychologin. Die Jugendlichen werden von der Kinderjugendhilfe geschickt, in der Regel in Vereinbarung mit den Eltern. Die Kinder im Pflichtschulalter sind größtenteils aus dem Waldviertel, sie verbringen im Schnitt zwei bis drei Jahre in der WG und gehen dann wieder in die Familien zurück.

Mit dem neuen Begrüßungsschild wollen die Jugendlichen ein Zeichen für ein harmonisches Zusammenleben mit der Ortsbevölkerung setzen. Gestaltet und errichtet in ihrer Freizeit, konnte nun Bürgermeister Georg Gilli, im Beisein von Gemeinderätin Sabine Wingelhofer und Ortsvorsteher Reinhard Hofbauer, das neue Begrüßungsschild, das ab jetzt die Besucher von Engelsdorf herzlich willkommen heißt und gleichzeitig das Ortsbild verschönert, enthüllen.