Von Trump bis in die 1960er-Jahre

Von der totalüberwachten Schule über ein Trump-Amerika bis zur österreichischen Jugend der 1960er-Jahre: Was die Autoren Anna-Elisabeth Mayer, Matthias Nawrat und Margit Schreiner verbindet, ist die feine Ironie, mit der sie ihre Geschichten erzählen. Im Festsaal des Horner Kunsthauses konnten sich die Besucher am vergangenen Samstag davon überzeugen.

Die Schreibwerkstatt Waldviertel, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, lud dort zur bereits traditionellen Frühjahrs-Lesung ein, bei der die Autoren ihre jüngsten Romane vorstellten. In „Kreidezeit“ verlegt Anna-Elisabeth Mayer den zeitlosen Kampf von Mensch gegen Maschine ins Klassenzimmer. Ihr Kollege Matthias Nawrat erzählt in „Reise nach Maine“ von einem Schriftsteller auf einer tragikomischen Fahrt durch ein gespaltenes Amerika.

Erinnerung an einen „doppelten Umbruch“

Und Margit Schreiner erinnert sich in ihrem Roman „Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“ an eine Zeit des doppelten Umbruchs: der Pubertät und der 68-er Bewegung. Die Musikerin und Komponistin Heideline Gratzl spielte am Akkordeon und komplettierte diesen äußerst unterhaltsamen Abend! „Frau Hofer in der Bücherstube“ und der Kunstverein Horn unterstützten die Lesung.

