Das Rote Kreuz Horn sucht Sanitäter

Die vergangenen Monate waren wegen der Corona-Pandemie für die Mitarbeiter des Roten Kreuzes auch im Bezirk Horn nicht leicht (die NÖN berichtete mehrfach). Das Bestreben der Verantwortlichen, ehrenamtliche Helfer für das Amt des Rettungssanitäters zu gewinnen, wird daher weiter eifrig betrieben.

Daher bietet das Rote Kreuz Horn ab September wieder eine berufsbegleitende Ausbildung zum Rettungssanitäter bzw. zur Rettungssanitäterin direkt an der Bezirksgeschäftsstelle in Horn an.

„Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Horn sucht nach motivierten Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Rettungsdienst als ehrenamtliche Sanitäter unterstützen können“, sagt Bezirksrettungskommandant Harald Dworak. Die vergangenen Horner Kurse hätten schon gezeigt, dass das Rote Kreuz mit eigenen Kursen hoch motivierte und kompetente ehrenamtliche Sanitäter gewinnen könne, ist Dworak optimistisch gestimmt. Die Ausbildung wird in Horn schon zum fünften Mal angeboten, es sei jedes Mal etwas Besonderes, nach den Kursen neue Kollegen in die eigenen Reihen aufnehmen zu können.

Eine Anmeldung zum Kurs ist bereits möglich, der erste Schritt in die Ehrenamtlichkeit im Rettungsdienst ist ein unverbindliches Informationsgespräch mit den Freiwilligenkoordinatorinnen vom Roten Kreuz Horn.

Ein Termin dazu kann unter freiwilligenkoordination.ho@n.roteskreuz.at oder 05914458090 vereinbart werden.

