Stark GmbH: Ende der Kurzarbeit in Horn .

Einen wichtigen Schritt in Richtung „Normalbetrieb“ setzte das Irnfritzer Familienunternehmen Stark GmbH, nachdem man zuletzt ein Monat in Kurzarbeit gegangen war. Man wolle noch die Evaluierung der Auslastung im Mai abwarten, sagte Geschäftsführer Gottfried Stark, aber: „Es sieht danach aus, als könnten wir wieder gänzlich in den Normalbetrieb wechseln.“