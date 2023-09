Burg Gars: Die Ära Wildner geht zu Ende

Freunde, Wegbegleiter und natürlich Johannes Wildner selbst, der langjährige Intendant der Oper Burg Gars, werden an diesem Abend kammermusikalische Perlen von Franz Schubert darbieten. Als einer der führenden österreichischen Dirigenten hat Wildner die Leitung des Festivals 2013 übernommen und den Garser Kulturbetrieb zu einem Freiluft-Opernhaus weiterentwickelt, das internationale Beachtung und Anerkennung genießt.

„Im Zentrum meiner künstlerischen Tätigkeit in Gars steht bis heute der Anspruch, Musiktheater in seiner mitreißendsten Form für das Publikum erlebbar zu machen und dabei die über tausend Jahre alte Babenberger Burg mit all ihrer Mystik eine eigenständige Rolle im Operngeschehen spielen zu lassen. Ich bin stolz auf das, was gemeinsam mit einem engagierten Team aufgebaut werden konnte, ebenso wie darauf, das Opernhaus des Waldviertels bestens etabliert an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu übergeben“, betont Wildner, der neben seiner internationalen Künstlerlaufbahn Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und Chefdirigent des Sønderjyllands Symphony Orchestra in Sønderborg (Dänemark) ist.