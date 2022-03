Mittelschule Eggenburg: Zeichen in der Not

Betroffenheit über die momentane Kriegssituation in der Ukraine hat sich auch bei den Schülerinnen und Schülern der Musikmittelschule Eggenburg breitgemacht. Im Unterricht gibt es dazu viele Fragen, aber auch Unsicherheiten und Ängste.

Nur darüber reden ist aber nicht genug und viele stellten sich die Frage, wie geholfen werden kann. So initiierten die Lehrer Karin Krottendorfer-Stift, Manuela Schuh und Katrin Jordan eine spontane Hilfsaktion, einen Flohmarkt. Die Schüler hatten die Möglichkeit, Spielsachen und Bücher von zuhause in die Schule mitzubringen, die dann an zwei Tagen vor dem Eurospar Eggenburg gegen freie Spenden verkauft wurden. Insgesamt wurden dabei 1.689,59 Euro gesammelt. Der Elternverein der NMS Eggenburg erhöht die Spende auf 2.000 Euro. Dieses Geld wurde auf das Konto des Jugendrotkreuzes für die Ukraine-Hilfe für Menschen im Konflikt überwiesen. Das Rote Kreuz hilft vor Ort den betroffenen Menschen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und Materialien für Notunterkünfte zur organisieren. Viele Besucher unterstützten diese Aktion und machten diesen tollen Erfolg möglich.

Das sei ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in dieser schwierigen Zeit, meinte Schulleiterin Judith Grafinger. „Es macht mich sehr stolz, dass wir uns als Schule nicht zurücklehnen und zuschauen, sondern Menschen, die in Not sind, unterstützen. Danke an alle, die so großzügig gespendet haben“, bedankte sie sich.

