Tag der offenen Tür in der Handelsakademie Horn

Interessante Einblicke in die Ausbildungsschwerpunkte der Handelsakademie und Handelsschule wurden den Gästen am Tag der offenen Tür geboten. Schüler und Lehrer präsentierten die Schulform und den neuen Schwerpunkt „BHAK Management. [Cyber.]Security“, „HAK Classic.Wirtschafts.Akademie.W/4“ und „Handelsschule Horn“.

Mit knapp 230 Schülern gehört die Handelsakademie Horn zur Spitze der Höheren Schulen in der Region. Was zukünftige Schüler erwartet, wurde in zwölf Stationen gezeigt: Allgemeinbildung, Fremdsprachen, Bewegung und Sport und autonom gestaltete Schwerpunkte mit zahlreichen typenbildenden Wahlpflichtfächern.

Die Schüler führten die Interessenten durch das Schulgebäude. Zusätzlich beantworteten die jeweiligen Fachlehrer etwaige Fragen. Die Gäste waren von Umfang und Qualität des Angebots, aber auch von der engagierten Stimmung an der Schule beeindruckt.

An der Schule wird auf den ständigen Kontakt mit ansässigen Wirtschaftstreibenden, Banken, Unternehmensberatern, Behörden und Ämtern sehr großer Wert gelegt. Direktor Peter Hofbauer: „Dadurch haben unser Schüler den Vorteil einer breiten, regionalen Vernetzung.“

Voranmeldungen sind bereits möglich. Auch besteht die Möglichkeit, an einem Schnuppertag mit Führung, Information und Schulleben teilzunehmen. Mehr Infos: hakhorn.ac.at