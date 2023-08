Qualifizierte Lehrkräfte im Bezirk Horn bald Mangelware?

Die Schülerzahlen der HLW Horn bleiben auch im Schuljahr 2023/24 etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. „Wir haben zwei erste Klassen und auch die einjährige Wirtschaftsschule sowie die Handelsakademie- und Handelssschulklassen sind gut besucht“, stellt Direktor Peter Hofbauer fest. Einen besonderen Stellenwert erreicht Horn mit dem Schwerpunkt Medieninformatik, der sich in Umfang und Intensität von anderen Schulen unterscheidet. „Das ist eine Neuausrichtung für uns, die laufend aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst wird“, erklärt Hofbauer.

Alle Lehrer mit qualifizierter Ausbildung

Lehrermangel stellt Hofbauer an seinen Schulen nicht fest, da die Pensionierungswelle schon in früheren Jahren stattgefunden hat. „Wir haben alle Lehrer, die wir gesucht haben, auch mit entsprechender Qualifikation gefunden. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Schulen ist, dass die Lehrkräfte bei uns wechselseitig aushelfen können und auch kurzfristig einige Stunden übernehmen können“, ist Hofbauer überzeugt.

Die Zukunftsaussichten sehen für die Abgänger der Schule gut aus. Ein Teil entscheidet sich für eine weitere Ausbildung an einer Fachhochschule oder an der Uni, viele bekommen aber auch gute Jobangebote, da sie ein breites Gebiet an fachlicher Qualifikation abdecken. „In der Handelsakademie startet in diesem Jahr erstmals die Cyber-HAK. Worauf ich aber besonders hoffe, das ist ein ganz normales Schuljahr zu erleben“, schließt Hofbauer.

Politik kennt die Pensionierungswellen

Mit neuen Bewegungsmeldern im Gangbereich, neuen Sportplatztribünen und einem neu gestalteten Musiksaal starten die 16 Unterstufen- und acht Oberstufenklassen des Gymnasiums Horn ins neue Schuljahr. „Ich möchte allen beteiligten Firmen großen Dank für die perfekte Termineinhaltung aussprechen, dass unser Bauprojekt pünktlich mit 4. September fertig sein wird“, ist Direktor Michael Ableidinger erleichtert.

Schwierig gestaltete sich am Gymnasium die Suche nach den geeigneten Lehrkräften. „Die Politik weiß von den Pensionswellen, und es ist für mich stark verwunderlich, dass hier nicht rechtzeitig reagiert wird. Eine kurzfristige Lösung zu finden, geht auf Kosten der Ausbildung der Junglehrer“, bedauert Ableidinger, der auch in seinem Team einige neue Gesichter begrüßen kann.

Die Planung für das kommende Schuljahr startete bereits im Mai. Projekte wie Kennenlerntage, Sprach- oder Sportwochen und Safer Internet wurden bereits im vorigen Schuljahr fixiert. „Lehrkörper und Schulgemeinschaft gehen voll Zuversicht ins neue Schuljahr“, so Ableidinger.

Leichtes Plus an Schülern im Pflichtschulbereich

Im Pflichtschulbereich gibt es ein Plus von 95 Schülern und drei Klassen gegenüber dem Vorjahr, die sich auf 18 Volksschulen, sechs Mittelschulen, eine Sonderschule und eine Polytechnische Schule aufteilen. Insgesamt gibt es im Bezirk Horn 1.654 Pflichtschüler. Fünf Lehrkräfte nehmen ein Sabbatical-Freijahr, sechs wurden in den Ruhestand versetzt. Dafür gab es auch elf Neuanstellungen.

Bereits einige Jahre an Erfahrung im Lehrdienst hat Gabriele Winkelhofer, die als Direktorin die Volksschulen in Sigmundsherberg (seit 2003), Reinprechtspölla (seit 2007) und Straning (seit2018) betreut. „Seit Corona ist es schwieriger geworden“, bringt sie die Meinung vieler Kollegen auf den Punkt. „Nachdem in den letzten Jahren der administrative Aufwand immer mehr wurde, würde ich mir wünschen, dass man in Zukunft die Schulen in Ruhe arbeiten lässt!“

Neuer Schulverband eingerichtet

Eine Neuerung hat Winkelhofer in diesem Jahr zu bewerkstelligen. Die Schulen in Straning und Reinprechtspölla werden als Schulverband geführt. Das bedeutet, dass die erste Schulstufe in Straning unterrichtet wird, die dritte bis vierte Schulstufe in Reinprechtspölla. „Der Vorteil ist, dass nicht vier Stufen in einer Klasse von einem Lehrer unterrichtet werden müssen.“ Eine Herausforderung stellt noch der Transport der Schüler dar. „Hier werden wir jedoch vom Bürgermeister aus Straning-Grafenberg unterstützt, sodass die Kinder auch die angebotene Nachmittagsbetreuung jeweils in ihrer Heimatschule in Anspruch nehmen können.“