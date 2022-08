Bezirk Horn trifft Vorbereitung im Sommer

Die Erhebung der Schülerzahlen habe sich verzögert, da aus der Ukraine geflohene Kinder anzumelden waren. Nicht immer ein einfacher Prozess, wie Bildungsmanager Alfred Grünstäudl erklärt.. Im Vergleich zum Vorjahr gebe es ein Plus von 200 Schülern in der gesamten Bildungsregion (Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen, Zwettl).

„Alle unsere Klassen sind mit Laptop ausgestattet. Damit sind unsere Schüler bestens für den MINF-Zweig (=Medien-Informatik) ausgestattet“, erklärt Direktorin Judith Grafinger.

Außerdem ist Eggenburg eine von 30 Schulen in ganz Österreich, in der die Schüler ab der ersten Klasse im Bereich Wirtschaftsförderung unterrichtet werden. Die Musik-Mittelschule ist Pilotschule der Stiftung Wirtschaftsbildung „Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder den Umgang mit den sozialen Medien kennenlernen und dass auch die Eltern für die Gefahren sensibilisiert werden.“

Projekte und Workshops werden ebenfalls geplant und auch die Nahtstellenarbeit zwischen Volksschule und Mittelschule soll einen Schwerpunkt im kommenden Schuljahr bilden. Besonders stolz ist Grafinger auf einen Förderpreis von 20.000 Euro, den ihre Schule im Rahmen von „Wissenschaft trifft Schule“ gewinnen konnte.

In der Volksschule Horn werden im Schuljahr 2022/23 etwa 230 Kinder in zwölf Klassen unterrichtet werden. Die Sommerschule wird von rund 40 Kindern besucht „Diese ist besonders für Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, von Vorteil. Man kann intensiv auf die Kinder eingehen. Die Nachfrage nach Plätzen in der Sommerschule ist jedoch gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken“, erklärt Direktorin Andrea Dittrich, die auf einen „normalen Schulbetrieb“ hofft. „Derzeit sind wir mit den Planungen noch etwas vorsichtig.“

