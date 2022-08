Eggenburger LBS-Direktor tritt in den Ruhestand

Zehn Jahre lang lenkte Christian Bauer die Geschicke der Landesberufsschule Eggenburg, mit 1. September tritt er in den Ruhestand. Dieses Ereignis feierte er mit einer Freundesrunde in der Aula der Berufsschule.

Nach der AHS-Matura und der Gastgewerbefachschule erwarb Bauer Auslandserfahrungen in der Fremdenverkehrs- und Hotelbranche. 1982 trat er als Lehrer in der Landesberufsschule in Eggenburg ein, absolvierte die Berufspädagogische Akademie in Wien und bekam 1990 eine fixe Stelle in Eggenburg. Zwei weitere Lehramtsprüfungen in der Gastronomie, die Konzessionsprüfung für das Gastgewerbe und ein Masterstudium an der Donauuniversität Krems vervollständigten seine berufliche und pädagogische Ausbildung.

Neben dem Besuch von internationalen Fachseminaren organisierte er an der Pädagogischen Hochschule für Niederösterreich von 2002 bis 2019 Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Weiters war er hauptverantwortlich für die Durchführung des Europaquiz Politische Bildung auf Landesebene und 2010 und 2013 auch auf Bundesebene zuständig. Die Schulung und Betreuung der Neulehrer zählten ebenfalls zu seinen Tätigkeitsbereichen.

Internationale Kontakte für Schule genutzt

2012 übernahm Christian Bauer die Leitung der Landesberufsschule Eggenburg und ließ kurz darauf auch die Landesberufsschule Stockerau für Kfz-Mechaniker als Standortprojekt in die Verwaltung der LBS Eggenburg einfließen. Seine internationalen Kontakte konnte er für die Beschaffung neuester Autos und Motorräder bei BMW und Audi, etc. (Stand 2022: 15 neue Autos geschenkt bekommen) für den theoretischen und praktischen Unterricht nutzen.

Als absolute Höhepunkte seien die Überlassungen des Audi R8 und des Audi TTRS Cabrio sowie eines BMW 760 der Extraklasse für die schulischen Einsätze erwähnt. Die Kooperation mit mehreren Partnerschulen nutzte er für den internationalen Schüleraustausch und für den Erfahrungsaustausch bei den Ausbildungsprogrammen bezüglich der dualen Ausbildung. Zahlreiche Städtereisen zu Fachexkursionen wurden von ihm zwecks fachlicher Weiterbildung organisiert.

Sein breites Fachwissen setzte Bauer auch als Co-Autor der Fachbücher „Du in der Gemeinschaft“ und „Wortgewandt“ für verschiedene Bildungsverlage wie ÖBV um.

Großes Engagement für Modernisierung

Die Schulverwaltung der Landesberufsschule wurde durch seine Initiative neu ausgerichtet und durch die Zusammenlegung mit der LBS Stockerau neu organisiert. Der pädagogische Bereich wurde mit beiden Lehrerteams auf die modernste EDV-Basis gestellt.

Wesentliche Impulse setzte er bei der Modernisierung der Lehrwerkstätten und Labors. Die ausgezeichneten Beziehungen zu den Sozialpartnern bescherten den beiden Schulen laufend neue und zusätzliche Anschaffungen für den Freizeitbereich der Lehrlinge.

Seit 2019 kümmerte er sich federführend um die optimale Planung und Ausstattung des Schülerwohnheimumbaus, das im September 2022 eröffnet wird.

Auch privat blieb er dem Beruf verbunden, so war er Gründungsmitglied der Nostalgiewelt, einem Fahrzeugmuseum der 50er Jahre in Eggenburg und arbeitete bei vielen öffentlichen Veranstaltungen, z. B. dem Eggenburger Autoclub Viva Italia, mit. Christian Bauer ist mit Schulrätin Renate Bauer-Fuchs verheiratet, der gemeinsame Sohn Mario ist als Architekt tätig.

Die interimistische Leitung der Landesberufsschule wird mit 1. September an Bauers Stellvertreter Reinhard Popp übertragen. Um die Nachfolge als Direktor gibt es drei Bewerbungen, eine Entscheidung seitens des Landesschulrates ist noch ausständig.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.