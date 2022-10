HLW Horn: Schüler wurden Finanz-Experten

Auch andere Anlageformen - Bausparen, Veranlagung in Immobilien oder in Sachwerte - wurden besprochen. Neben den klassischen Spar- und Anlageformen wurde auch die Bedeutung von nachhaltigen und ökologischen Geldanlagen besprochen. Reiss gab zudem Einblicke in die berufliche Tätigkeit der Anlageberatung.

