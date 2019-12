Fast zwei Jahre dauerte es, bis aus den ersten Überlegungen, die Schule im Dialog um einen Bewegungsraum zu erweitern und einen zweiten barrierefreien Zugang zu schaffen, Wirklichkeit wurde. Über die Einweihungsfeier berichtete die NÖN schon vor den Sommerferien. Nun sind auch die letzten Arbeiten im Außenbereich erledigt.

Ein neues Vordach aus Glas und Stahl schützt die Gummistiefel und Gartengeräte der Schulkinder vor Regen und Schnee und bietet den Eltern einen Wartebereich im Trockenen.

Als letzter Projektabschnitt ist nun auch die Ausstattung des Bewegungsraumes geliefert und montiert worden. Das pädagogische Team hat sich unter Anleitung von Anke Bey, Mitarbeiterin der Firma Ullewaeh, einen Nachmittag lang mit dem Gebrauch bzw. den vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Boulderwand, Kindermangel, Elastiktuch, SI-Schaukel, Dschungelparcours, Kletternetz, Motorikrolle und Co vertraut gemacht. „Unser neuer Bewegungsraum ist eigentlich in Wirklichkeit ein Multifunktionsraum.

Das offene Raumkonzept der Schule im Dialog ermöglicht es den Kindern, schon in der Früh die neuen Bewegungsangebote intensiv zu nutzen“, erklärt Schulleiterin Claudia Gantner. Während der Unterrichtszeiten verwandelt sich der Bewegungsraum mit ein paar Handgriffen in einen zusätzlichen Klassenraum und am Nachmittag findet direkt in der Schule für einige der Schulkinder Ergo- bzw. Logopädie statt. „Das entlastet die Eltern und freut unserer Therapeutinnen. Denn im ganzen Waldviertel gibt es keinen besser ausgestatteten Therapieraum,“ sagt Gantner. Sie sei froh, dass ihr Mann und sie „nach langem Hin- und Herüberlegen diesen Zubau noch gewagt haben. Jetzt ist wirklich alles perfekt“, sagt Gantner.

Finanzielle Hilfe von EU und Licht ins Dunkel

Finanziell unterstützt wurde der Bau des 300.000 Euro teuren Zubaus samt der kostspieligen Ausstattung durch Licht ins Dunkel und durch eine Förderung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen von Leader Kamptal.