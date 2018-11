BEZIRK HORN Auch wenn Social Media wie Facebook, WhatsApp oder Instagram längst nicht mehr aus dem Alltag von Jugendlichen wegzudenken sind, der Landesschulrat empfiehlt Schulen nun in einem Leitfaden, von diesen Kommunikationsplattformen Abstand zu nehmen (siehe auch Artikel Seite 3).

In den Schulen des Bezirks Horn spielen diese Kommunikationsformen aber ohnehin eine untergeordnete Rolle. Die meisten Schulen setzen in der Kommunikation zwischen Direktion, Lehrern, Eltern und Schülern auf andere Formen wie „SchoolFox“ oder OneNote.

So wird etwa in der HAK und der HLW für die schulische Kommunikation nicht mehr auf WhatsApp zurückgegriffen, wie Direktor Peter Hofbauer erklärt. Eine Facebook-Seite hingegen betreibt man schon, die dient aber nicht der direkten Kommunikation mit Schülern und Eltern, sondern als „Werbeauftritt, wie das Firmen auch tun“, meint Hofbauer. Die Schule nützt diese Möglichkeit, um ihre Angebote und Aktivitäten zu präsentieren und sich für potenzielle Schüler attraktiv zu machen. „Über Printmedien erreicht man zwar die Eltern der Schüler, aber für die jüngere Zielgruppe sei Facebook zielführender.

Kürzlich hat der Landesschulrat den Informationserlass „Digitale Grundbildung und Einsatz von Social-Media-Software“ herausgegeben. Er empfiehlt Schulen und Schülern, in der Schul-Kommunikation auf Schulsoftware statt auf WhatsApp, Facebook oder Instagram zurückzugreifen. | Vasin Lee /Shutterstock.com

Auch im Horner Gymnasium läuft die Kommunikation zwischen der Schule und Eltern sowie Schülern nicht über Whats-App oder Facebook, sondern hauptsächlich über E-Mails und per Telefon. Lehrer und Schüler kommunizieren über das Programm „OneNote“, für das jeder Schüler eine eigene Lizenz hat. Ableidinger sieht den Leitfaden des Landesschulrates eher als Ratschlag, der einige Überlegungen beinhaltet, die die Schulen jetzt anstellen müssten. Aber, so Ableidinger: „Social Media sind einfach die Realität, mit der wir leben.“ Es werde daher auch immer WhatsApp-Gruppen geben, in denen Eltern oder auch Schüler Informationen austauschen.

Auch für den Garser NMS-Direktor Wolfgang Welser sind Social Media Teil der Lebenswelt von Lehrern und Schülern, im neuen Unterrichtsfach „Digitale Grundbildung“ seien die Schulen aber ohnehin dazu angehalten, zu Vorsicht im Umgang mit Internet und Social Media zu warnen. Außerdem: „Uns wird die Digitalisierung als Unterrichtsfach umgehängt, aber keiner fragt, wie wir die dafür notwendigen Geräte finanzieren. Das wäre die dringendere Frage.“

Und dieses Fach laufe gut, bestätigt Wolfgang Waldherr, Direktor der NMS Eggenburg: „Da werden klar die Gefahren der Digitalisierung aufgezeigt. Wir sprechen auch an, wie man Social Media zum eigenen Vorteil und nicht zum Nachteil nutzt“, so Waldherr.