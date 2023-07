Standing Ovations für Musical-Stars

Es waren nicht sehr viel Plätze, die in der Langauer Mehrzweckhalle frei blieben. Mütter, Väter, Großeltern, Verwandte und natürlich auch Ehrengäste wie Prälat Conrad Müller vom Stift Geras und sein Mitbruder Simon Petrus, der demnächst neue Pfarrer von Langau, Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, sein Nachfolger als Bürgermeister Daniel Mayerhofer oder die Geraser Vizebürgermeisterin Karin Gutmann waren zum Schulschlussfest der Volksschulen Geras-Langau gekommen.

Und sie hatten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die Kinder aller vier Jahrgänge, bestens betreut und vorbereitet von ihren Lehrerinnen, an der Spitze Direktorin Beatrix Hengstberger, boten eine Fülle hinreißender Darbietungen mit Liedern, Musikstücken, Sketches und Tänzen.

Besonderes Applaus, ja sogar standing ovations, erhielten die Schüler der vierten Klassen für ihre herausragenden Leistungen beim Musical „Regenbogenfisch, komm hilf mir!“, das die Aufnahme eines geflüchteten Fisches in die Gemeinschaft ihres Schwarms zum Inhalt hatte. Das machte auch Simon Petrus - er hatte die Kostüme für die „Fische“ nicht nur entworfen, sondern auch selbst genäht! - in einer kleinen Schlussandacht zum Thema: „Ihr habt ja selbst in den vier Jahren den einen oder anderen Neuen sehr gut aufgenommen.“